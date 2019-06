BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 23 juin 2019



Saint-Gilles : oyez, oyez, faites place au roi Dodo !

Le roi Dodo et tout sa cour vont investir les rues de Saint-Gilles les Bains ce dimanche 23 juin 2019 et fêter dignement le Grand Boucan. Comme à chaque fois depuis 23 ans, chars, déguisements, musique, et confettis auront droit de cité dans les rues de la cité balnéaire. Plus de 10 000 personnes sont attendues par les organisateurs dont la mairie de Saint-Paul. Le défilé commencera à 14 heures. Imaz Prsse sera en direct pour vous faire vibrer dans ce grand moment festif.

Terre de reggae : gagnez vos places pour le festival

Rien que pour vous, Imaz Press Réunion organise un concours pour tenter de gagner des places au Festival Terre de reggae, qui se tient le samedi 6 juillet 2019 à la Ravine Saint-Leu. Le principe est très simple : rendez-vous sur notre page Facebook. Faites-nous rire ou rêver en nous racontant pourquoi vous voulez aller au festival. Les plus créatifs seront récompensés. 10 gagnants se verront alors offrir 2 places chacun pour y aller avec la personne de leur choix. Fin du jeu-concours le 29 juin !

Bac, IP tracking, plages non-fumeurs, filière canne-sucre, chers billets d'avions

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 juin au vendredi 22 juin 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 17 juin: baccalauréat : la philisophie pour (bien) commencer

- Mardi 18 juin : recherche en ligne sur un ordinateur ou un smartphone : les prix des billets d'avions ne sont pas les mêmes

- Mercredi 19 juin : des plages non-fumeur à La Réunion, c'est pas pour maintenant...

- Jeudi 20 juin : sans les 28 millions du gouvernement, la filière canne-sucre menacée de disparaître

- Vendredi 21 juin : billets d'avion trop chers, service client trop léger

Le scorbut, pas la peste: les secrets dévoilés de la mort de Saint Louis

Quand on parle de Saint Louis, on pense à deux images d'Epinal : ce roi rendait la justice sous son chêne et est mort de la peste. Des chercheurs assurent que la seconde image n'a rien de vrai et que son décès en 1270 est lié au scorbut.

La pa Météo France i di, sé zot i di

Matante Rosina conseille à tout le monde d'aller profiter de la plage dans la matinée, car il risque de pleuvoir dans l'après-midi un peu partout dans l'île. Dans l'Est, la pluie dominera matin comme après-midi, et il risque d'être difficile d'apercevoir un coin de ciel bleu dans la journée. Bonne nouvelle par contre, les vents se calmeraient légèrement aujourd'hui, pour ne pas dépasser les rafales à 70 km/h.