Le syndicat alternatif et indépendant du personnel de l'éducation de La Réunion (SAIPER) a fait sa rentrée ce mardi 13 août 2019. La visite du ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, et de Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, prévue lundi 19 août 2019 sur notre île fait réagir le mouvement. Le deuxième syndicat de l'enseignement du premier degré (maternelle et primaire) annonce des actions pour dire aux représentants du gourvernement tout le mal qu'il pense de la réforme portant sur "l'école de la confiance" (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

