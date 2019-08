Ce vendredi 31 août 2019, les conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte ont officialisé leur désir de rapprochement et de coopération. Cyrille Melchior et Soibahadine Ibrahim Ramadani ont paraphé une convention en faveur de l'action médico-sociale pour les familles et la petite enfance. (Photo d'illustration bh/www.ipreunion.com)

" Nous souhaitons profiter de l’expérience de nos amis réunionnais " confie Soibahadine Ibrahim Ramadani, président du conseil départemental de Mayotte avant d’apposer sa signature sur la convention. " Nous ne somme un département que depuis quelques années alors que La Réunion a déjà 73 ans d’histoire, nous travaillons ensemble à réduire le retard que nous avons " complète-t-il.

C’est dans ce sens que les deux entités étaient réunies à l’hôtel du département. Dans une ambiance détendue et en présence des vice présidents des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte, Daniel Gonthier et Issa Abdou, les deux hommes ont engagé un plan d’action en faveur de la coopération autour des thèmes de la famille, la petite-enfance et la santé sur l’île aux parfums. Cyrille Melchior explique ce qui va être mis en place.

"Quand deux collectivités comme Mayotte et La Réunion signent une convention c'est la population qui va bénéficier de ces actions" Cyrille Melchior détaille les raison de la signature de la convention sur l'action sociale #LaRéunion #Mayotte #convention #actionsociale pic.twitter.com/1SRTfx3Qkn — Imaz Press Réunion (@ipreunion) August 30, 2019

Si la signature de cette convention marque un peu plus rapprochement entre les deux territoires de l’océan Indien, il était surtout nécessaire pour Mayotte d’agir en faveur de l’enfance et de la santé. En pleine transition démographique le département connaît une croissance de naissances et doit faire face à l’immigration clandestine comme l’explique Soibahadine Ibrahim Ramadani regardez.

Le président du conseil départemental de Mayotte explique pourquoi La Réunion et Mayotte ont commencé par signer une convention en faveur des actions médico-sociales #LaRéunion #Mayotte #convention #actionssociales pic.twitter.com/QXzriRhGSw — Imaz Press Réunion (@ipreunion) August 30, 2019

Le texte paraphé aujourd’hui n’est qu’une première étape dans la coopération entre les deux départements. Ils espèrent continuer dans cette voix et sur des domaines plus élargis que la santé, la famille et la petite enfance. C’est en tout cas ce qu’indique le président du conseil départemental de Mayotte.

La signature de cette convention est une première étape qui amènera d'autres partenariats sur des thèmes plus élargis comme l'explique le président du conseil départemental de Mayotte #LaRéunion #Mayotte #convention #actionssociales pic.twitter.com/8eudruocl7 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) August 30, 2019

Financièrement les deux collectivités seront mises à contribution dans ce plan d’action coopératif " inédit à l’échelle national " insiste Cyrille Melchior assez fier de cette officialisation.

