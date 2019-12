Ce dernier jour d'école avant les vacances scolaires pourrait être perturbé dans les établissements de l'île. Des syndicats ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève pour ce jeudi 19 décembre 2019. Certaines communes appellent donc les parents d'élèves à prendre leurs dispositions. La liste, non exhaustive, à retrouver ci-dessous.

TCO

Les parents d’élèves des communes du Territoire de la Côte Ouest sont informés que les transports scolaires fonctionneront normalement ce jeudi 19 décembre 2019 sauf pour les écoles du premier degré (maternelles, élémentaires et primaires) de Saint-Paul. Les transports scolaires pour les collèges et les lycées fonctionneront aux horaires habituels.

Il est demandé aux familles concernées de prendre leurs dispositions.

Citalis

Suite à un mouvement du personnel de la Sodiparc, CITALIS informe sa clientèle que des perturbations sont à prévoir demain, jeudi 19 décembre 2019, sur son réseau.

Les lignes 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, 14, 15 et 16 seront concernées.

Voici les dispositions prévues pour la matinée du jeudi 19 décembre 2019 :

• Les lignes 5, 6, 7 et 8 seront en circulation, avec un renfort des services sur le TCSP entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis pour améliorer la fréquence de passage.

• La ligne 5 sera toujours déviée en direction de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis. Les arrêts "Parc des Expositions", "ZEC Chaudron" et "Pierre Aubert" ne seront pas desservis.

• Les lignes 10, 11,12 et 14 circuleront à raison d’1 bus sur 4.

• Les lignes 13,15 et 16 circuleront à raison d’1 bus sur 3.

Toutes les autres lignes fonctionneront normalement.

Saint-Paul

Suite à un préavis de grève nationale, la municipalite de Saint-Paul informe les parents que le service minimum d'accueil dans les écoles ne sera pas assuré le jendi 19 décembre 2019.

À noter que le service de restauration seolaire sera cependant assuré pour les élèves présents.

Concernant les activités périscolaires, nous vous prions de vous rapprocher de l'association présente au sein de l'école.

Les parents sont invités à se renseigner auprès de chaque direction d'école.

Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Paul.

La Possession

Mot d’ordre de préavis de grève déposé par l'Education Nationale pour le jeudi 19 Décembre 2019.

Retrouvez toutes les informations sur la restauration scolaire, le périscolaire, ainsi que les écoles et crèches qui seront concernées par des perturbations en allant sur le site de la ville de La Possession.

Saint-Joseph

Dans le cadre du mouvement de grève annoncé pour ce jeudi 19 décembre 2019, plusieurs enseignants ont déclaré leur intention de faire grève. Retour ligne automatique.

Pour les écoles dont le nombre d’enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève est égal ou supérieur à 25%, la Commune de Saint-Joseph assurera, sous réserve de la présence d’un enseignant au moins, le service minimum d’accueil.

Pour les écoles ayant un taux de 100% d’intention de grève, le service minimum d’accueil ne pourra être mis en place par la municipalité.

Le service de restauration scolaire fonctionnera ce jeudi 19 décembre 2019 comme habituellement."

Saint-Denis

En raison d'un préavis national de grève pour la journée du jeudi 19 décembre portant sur la réforme des retraites, la Ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles et de la restauration scolaire, pourrait connaître de très fortes perturbations ce jour-là.

Il est recommandé aux parents de se rapprocher de la Direction de l’école pour connaître les modalités de fonctionnement du service de restauration et de surveillance entre 11h30 et 13h05 et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants.

Saint-Pierre

Suite au mouvement de grève prévu le jeudi 19 décembre 2019, des perturbations sont à prévoir quant à l’accueil des enfants dans les écoles suivantes :

ALFRED ISAUTIER, ALICE PEVERELLY, AMBROISE VOLLARD, CHARLES CROS, EDITH PIAF, EVARISTE DE PARNY, GEORGES BRASSENS, HENRI LAPIERRE, INDIRA GANDHI, IRIS HOARAU, JACQUES PREVERT, JEAN ALBANY, JEAN MOULIN, LECONTE DE LISLE, LISLET GEOFFROY, LOUIS PASTEUR, LOUISE MICHEL, RAYMOND MONDON.

La Ville de Saint-Pierre informe les parents qu’elle ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil dans ces écoles.

Cependant, la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne seront assurées normalement sur toutes les écoles de la ville. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.