Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La grève se poursuit à la Sodipark et Le réseau Citalis fonctionnera en service très restreint sur ses lignes du centre-ville de Saint-Denis, informe le direction du réseau de transports en commun. Pour rappel, les grévistes revendiquent de meilleures conditions de travail et réclament le départ du directeur général adjoint. Ils sont soutenus par une intersyndical UR 975 et FO (Photo rb/www.ipreunion.com)

La grève se poursuit à la Sodipark et Le réseau Citalis fonctionnera en service très restreint sur ses lignes du centre-ville de Saint-Denis, informe le direction du réseau de transports en commun. Pour rappel, les grévistes revendiquent de meilleures conditions de travail et réclament le départ du directeur général adjoint. Ils sont soutenus par une intersyndical UR 975 et FO (Photo rb/www.ipreunion.com)