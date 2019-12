La grève se poursuit à la Sodiparc et le réseau de bus Citalis sera encore fortement perturbé ce lundi 23 décembre 2019. Voici les dispositions mises en place par la direction de l'entreprise. Pour rappel, les grévistes protestent contre leurs conditions de travail et demande le départ du directeur général adjoint. Une réunion est prévue à la mairie de Saint-Denis ce lundi matin (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Il n’y aura pas de service sur la ligne 5.

- 1 bus en circulation sur la ligne 6 de 05H30 à 20H00

- 1 bus en circulation sur la ligne 7 de 05H30 à 20H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 8 de 05H30 à 19H00

3 navettes viendront en renfort des lignes du TCSP entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis de 09H00 à 20H30.

- 1 bus en circulation sur la ligne 10 de 06H00 à 20H00

- 1 bus en circulation sur la ligne 11 de 05H30 à 20H00

- 1 bus en circulation sur la ligne 12 de 06H00 à 20H00

- 1 bus en circulation sur la ligne 13 de 06H00 à 18H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 14 de 07H00 à 20H00

- 1 bus en circulation sur la ligne 15 de 07H00 à 20H30

- 1 bus en circulation sur la ligne 16 de 06H00 à 19H00

• Toutes les autres lignes fonctionneront normalement.

• Le transport à la demande CITYKER ne prend plus de nouvelles réservations jusqu’à nouvel ordre.

• L’agence commerciale du Petit Marché sera ouverte aux horaires habituels.

• Les Espaces Bus du Chaudron et de l’Hôtel de Ville de Sainte-Marie seront ouverts de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00.

• Les Espaces Bus de Petit Marché, Hôtel de Ville de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne seront ouverts aux horaires habituels.