Une sortie de crise est possible à la Sodiparc "à condition que la direction soit décidé à oeuvrer pour cela" indique l'intersyndicale UR 974 - FO ce mardi matin 24 décembre 2019. En attendant le réseau de bus Citalis reste perturbé. Lundi en fin de journée, à l'issue de plusieurs heures de négociations entre deux élus de la mairie de Saint-Denis et les délégués syndicaux un protocole d'accord a été ébauché. La grève a été suspendue le temps que le document soit transmis aux grévistes. "Nous l'avons reçu dans la soirée, plusieurs points restent flous. La grève va donc se poursuivre en attendant d'avoir des précisions" note l'intersyndicale (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Le projet de protocole que nous avons reçu n'était qu'une synthèse des discussions que nous avons eu dans l'après-midi. Il n'y avait rien de précis, notamment sur le remplacement du directeur" déplorent les syndicats.

Les grévistes ont demandé des éclaircissements à Jean-Pierre Marchau et Gérard Françoise, les deux élus dionysiens qui les ont reçus. Ils ont décidé de poursuivre la grève tant qu'ils n'auront pas eu de réponse. "De notre côté nous faisons tout pour trouver une sortie de crise, maintenant c'est à eux (la mairie et la direction de l'entreprise – ndlr) de savoir ce qu'ils veulent" commente un syndicaliste.

Pour rappel, les grévistes veulent savoir qui remplacera Jean-Jacques Fung, dont le départ du poste de le directeur général adjoint a été acté. Ils réclament aussi la réorganisation de la direction générale, "la fin des pressions et les sanctions prises à l'encontre des salariés" et un pourvoir décisionnel plus important pour les salariés au sein de l'entreprise



Le réseau de bus Citalis sera donc encore perturbé ce mardi 24 décembre. Il y aura:

- un bus en circulation sur la ligne 5 de 05H00 à 13H00

- un bus en circulation sur la ligne 6 de 05H30 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 7 de 12H30 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 8 de 05H30 à 18H30

Trois navettes viendront en renfort des lignes du TCSP entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis de 09H00 à 18H30.

- un bus en circulation sur la ligne 10 de 06H00 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 11 de 05H30 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 12 de 06H00 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 13 de 06H00 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 14 de 07H00 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 15 de 07H00 à 18H30

- un bus en circulation sur la ligne 16 de 06H00 à 18H30

• Toutes les autres lignes fonctionneront normalement.

• Le transport à la demande CITYKER ne prend plus de nouvelles réservations jusqu’à nouvel ordre.

• L’agence commerciale du Petit Marché sera ouverte aux horaires habituels.

• L’Espace bus de l’Hôtel de Ville de Sainte-Marie sera ouvert de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30.

• Les espaces Bus de Chaudron, Petit Marché, Hôtel de Ville de Saint-Denis et de Sainte-Suzanne seront ouverts jusqu’à 17H.

www.ipreunion.com