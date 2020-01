Toujours fermement opposée au projet de réforme des retraites, l'intersyndicale CGTR, FO, FSU, SAIPER, SOLIDAIRES et UNEF organise une retraite aux flambeaux ce mercredi 29 janvier. Le rendez-vous est fixé à 18 heures au Monument aux Morts de Saint-Denis. Les manifestants défileront ensuite jusqu'à la préfecture.

Les syndicalistes sont d'autant plus déterminés que le conseil d'Etat a taclé le projet de réforme. Saisie le 3 janvier, la plus haute juridiction administrative française a en effet critiqué ce vendredi 27 janvier le choix du gouvernement de recourir à 29 ordonnances, ce qui "fait perdre la visibilité d'ensemble" et a pointé des projections financières "lacunaires".

Le Conseil d'État a souligné que l'engagement de revalorisation des enseignants et des chercheurs était condamné de disparaître du texte.

Le conseil d'Etat a déploré n'avoir disposé que de trois semaines pour rendre son avis sur les deux projets de loi (organique et ordinaire), qui ont en outre été modifiés à six reprises durant cette période.

"Le Conseil d’Etat vient de juger très durement le projet de réforme des retraites : flou, "lacunaire ", mal ficelé, juridiquement fragile, … Quant aux dérogations et autres promesses faites à certaines professions pour les démobiliser (policiers, personnels navigants, enseignants,…), elles sont tout simplement illégales !" commente l'intersyndicale à La Réunion.

Mobilisée depuis plusieurs semaines, l'intersyndicale appelle aussi "à multiplier les actions dans tous les secteurs d’activité, dans toute l’île et à mobiliser massivement jusqu’au retrait du projet de réforme".

