Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé) ont été remplacées par la complémentaire santé solidaire (CSS). "Sa mise en oeuvre a eu pour conséquence une forte augmentation du nombre de sollicitations de la CGSS" indique la caisse générale de sécurité sociale. Face à cet afflux, la CGSS met en place un dispositif, qui permettra de traiter les dossiers de nos assurés parmi les plus précaires, dans les meilleures conditions possibles" affirme la Sécu (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le plan d’actions prioritaires prévoit notamment la mobilisation totale des agents d’accueil des sites de Saint-Denis, de Saint-André, de Saint-Paul et de Saint-Pierre tous les après-midi du 17 au 28 février 2020. Les accueils de ces quatre sites seront fermés au public sur ces demi-journées. La CGSS entend également mettre en oeuvre d’autres mesures spécifiques, telles que des heures supplémentaires et le recrutement de CDD.

La CGSS encourage le public à utiliser les services en ligne afin que leurs demandes soient prises en compte dans les plus brefs délais via le chemin suivant : ameli.fr - mon compte - service en ligne - demande de CMU / ACS.

• La complémentaire santé solidaire, c’est quoi ?

"Depuis le 1er novembre 2019, les dispositifs de la CMU-C (couverture maladie Universelle complémentaire) et l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé) ont fusionné pour devenir une aide unique : la complémentaire santé solidaire. La nouvelle complémentaire santé solidaire, plus simple, plus large et plus protectrice est destinée à faciliter l’accès aux droits et à offrir une meilleure protection en matière de couverture santé aux personnes aux revenus modestes" explique la CGSS.

Les chiffres à La Réunion

• 807 804 assurés (44 % d’entres eux bénéficient de la CMU-C / ACS)

• 40 603 bénéficiaires depuis le 01/11/19