L'intersyndicale de Mayotte regroupant la CGTMa, FO, la CFE CGC et l'Unsa a publié le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Alors qu’il est appelé à la solidarité dans ce moment difficile que traverse le pays, Que le Président de la république demande aux entreprises de soutenir leurs salariés qui assurent des services essentiels pour la nation, la direction d’EDM n’a pas trouvé mieux que de se venger contre ses salariés par des sanctions pécuniaires avec des retenues sur salaires allant jusqu’à la moitié du salaire du mois de mars.

La honte pour une direction d’un service public de l’électricité, service essentiel pour Mayotte.

En effet, le personnel s’est trouvé face à la décision de faire entrer dans le capital d’EDM un fond d’investissement qui n’a aucune valeur ajoutée ni pour les salariés ni pour le service public qu’ils défendent, ont mené un mouvement de grève du 27 janvier au 14 février 2020.

Un accord de fin de conflit a été signé le 14 février 2020 prévoyant entre autres, la transformation de 10 jours de grève en congés. Or, sans aucune communication préalable du service RH sur la situation individuelle de chacun des salariés, la direction a décidé unilatéralement de saisir les salaires des salariés qui s’étaient mobilisés, mettant en difficulté des familles, en pleine crise du covid-19.

Le personnel et les syndicats assistent depuis des mois à des relations sociales très dégradées dans l’entreprise et ont à mainte reprise alerté les autorités. Mais nous constatons que ces cris ne sont pas entendus. Le personnel et les syndicats auraient pu agir dès à présent !

Mais soucieux de la continuité du service public de l’électricité (production, transport et exploitation et maintenance) ils se réservent le droit d’agir dès la fin de cette crise du Coronavirus – Covid19.

La direction d’EDM doit restituer dès ce mois de mars la totalité des salaires retenus, à tous les agents.