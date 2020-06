Afin de faciliter le traitement des en cette période de crise sanitaire, la caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) invite les usagers à faire ses démarches en ligne.

Les demandes de complémentaire santé solidaire, d'attestation de droits, de carte vitale, de retraite ainsi que le le paiement de ses cotisations peuvent être effectués en ligne. "Pour toutes demandes, n'hésitez pas à nous envoyer un message/email depuis votre espace personnel" note la CGSS qui s'engage à répondre dans les 72 heures (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour le cas où les usagers aurez des difficultés pour faire leur démarches en ligne, la CGSS indique qu'elle peut les accueillir sur rendez-vous selon la procédure suivante :

• le rendez-vous téléphonique :

"Dans la plupart des cas, vos demandes peuvent être traitées par téléphone et vous n’aurez pas à vous déplacer. Pratique et efficace, le rendez-vous téléphonique c’est l’assurance d’être appelé à l’heure et au jour fixés ; vos démarches sont plus faciles et votre conseiller traite plus efficacement votre dossier !" souligne la Sécu

"L’objectif est de faciliter vos démarches et de répondre à vos besoins de manière simple et efficace, sans que vous n’ayez besoin de vous déplacer, tout en assurant votre sécurité et celle de nos agents, et limitant ainsi tout risque sanitaire" ajoute-t-elle.

Attention : lorsque la CGSS appelle, le numéro qui s’affiche est 36 46, 39 60, 39 57 ou "numéro masqué".

• le rendez-vous en accueil :

"Si le rendez-vous téléphonique n’est pas suffisant, un rendez-vous pourra toujours vous être proposé dans l’un des accueils de la CGSS ré-agencés dans le respect des mesures sanitaires sur Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul ou Saint-André. Le jour du Rendez-vous : Arrivez au moins 5 minutes à l’avance, apportez une pièce d’identité et les pièces justificatives que le conseiller CGSS vous aura indiquées par téléphone" informe la CGSS.



Attention : le port du masque est obligatoire. Il faut venir avec son masque

A noter que les espaces d'accueil libre-service restent fermés au public jusqu’à nouvel ordre

Pour prendre rendez-vous, il contacter les conseillers de la CGSS ci-dessous :

Les usagers peuvent également déposer une demande écrite sur papier libre dans l’une des boites aux lettres présentes sur les sites d’accueil habituels. Il faut indiquer ses nom, prénoms, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale ou numéro de cotisant et l’objet de votre demande de rendez-vous (en une ou deux lignes maximum). La CGGS s'engage à recontacter les personnes dans les 48h (jours ouvrés).

www.ipreunion.com