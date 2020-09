Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

La CGTR ports et docks appelle au débrayage ce jeudi matin 17 septembre 202.0. Le syndicats rejoint ainsi l'appel à la grève lancé au plan national et relayé à La Réunion par l'intersyndicale (CGTR, FSU, Saiper et Solidaires). "Nous nous alignons sur revendications d'augmentation de salaire et de refus d'application du plan de relance mis en place par l'Etat, en raison de la situation sanitaire, sans aucune contrepartie pour les travailleurs" indique Danio Ricquebourg, Secrétaire général de la CGTR ports et docks. "Mais nous avons aussi des revendications concernant la gestion de la crise sanitaire sur le Grand port maritime" souligne le syndicaliste (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

