Un voyage au Groenland organisé par des jeunes de classes spécialisées au collège Joseph Hubert de Saint-Joseph, prévu depuis un an et financé par le programme Erasmus+ a été annulé. En cause, un statut flou pour certains de ces élèves qui ne seraient pas inscrits administrativement au sein de l'établissement. Les parents réclament des explications (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

