L'Agence Française de Développement (AFD) et le Centre de Ressources de la Cohésion Sociale et Urbaine de la Réunion (CR-CSUR) ont signé ce jeudi 12 novembre une convention de partenariat en faveur de l'ORVIFF (L'Observatoire Réunionnais des Violences Faites aux Femmes). Une subvention de 60 000 euros sur fonds du Ministère des Outremer va ainsi aider au développement de plusieurs de ses actions. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Ci-dessous le communiqué de l'ORVIFF :

"L’Agence Française de Développement (AFD) et le Centre de Ressources de la Cohésion Sociale et Urbaine de la Réunion (CR-CSUR) ont signé ce jeudi 12 novembre une convention de partenariat en faveur de l’ORVIFF. Avec une subvention de soixante mille euros sur fonds du Ministère des Outremer, l’AFD marque son soutien à l’observatoire dans ses missions d’observation du phénomène de violence, d’animation du réseau d’acteurs, de sensibilisation du grand public et des professionnels, et dans la préservation de la dignité des victimes.

L’AFD a souhaité accompagner 3 actions de l’ORVIFF :

1. La réalisation de portraits de victimes et leur diffusion par Antenne Réunion, du 16 au 27 novembre, en commémoration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

2. La réalisation de web-reportages consacrés aux acteurs de la prise en charge des victimes.

3. La constitution de kits d’urgence à destination des femmes mises à l’abri."