Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

A l'appel de l'intersyndicale (CGTR, FSU, FO, Saiper et Solidaires) rasssemblement a lieu devant la préfecture (Saint-Denis) ce mercredi matin 25 novembre 2020. "Asé sanm ti kontra" réclament les manifestants. Ils protestent ainsi contre la précarisation de l'emploi et dénoncent "le recours massif aux contrats précaires autant dans le secteur privé que dans le secteur public". A noter par ailleurs qu'à l'appel des syndicats SNJ et Solidaires, les "salariés du Quotidien en lutte", sont en grève et manifestent aussi devant la préfecture. En grave difficultés financières, le journal est placé en redressement judiciaire. la direction prévoitla suppression de 24 emplois (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

