Une vingtaine d'enfants de la Creuse arrivent ce matin du mardi 1 décembre 2020 sur notre île pour participer aux deux grands rassemblements prévus cette semaine, le 5 et 6 décembre. L'occasion pour eux de renouer avec leurs racines perdues. Ils devraient être 70 au total à revenir à La Réunion. (photo et vidéo rb / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com)

Notre journaliste est en direct, suivez notre live :

Il y a beaucoup d'émotion devant l'aéroport Roland Garros aujourd'hui : 23 enfants de la Creuse arrivent ce mardi 1 décembre à La Réunion, sous les applaudissements. Ils sont 70 au total à être attendus dans le cadre de deux grands rassemblements le 5 et 6 décembre qui leur permettront de rencontrer ou revoir leur famille. Marlène, 70 ans, par exemple, est de retour après 55 ans : "c'est énorme, je suis très contente." Elle retrouve sa soeur Maryline, qu'elle rencontre pour la première fois : "c'est extraordinaire de rencontrer sa soeur 55 ans plus tard." "Il va falloir réussir à exorter tous les sentiments accumulés, apprendre à se connaître" ajoute Maryline. Les deux soeurs se sont retrouvées grâce à Facebook.

Pour Valérie Antanson, chargée de communication de la FED, féderation des exilés des DROM : "c'est important de se réconcilier avec La Réunion, nous allons à la découverte de notre île natale : ses couleurs, sa culture". "Nous sommes partis il y a des années, nous avons besoin de retourner sur notre île pour trouver le chemin de la résilience". Elle explique que "samedi, aura lieu une conférence à la mairie de Saint-Denis où seront faîtes des annonces importantes".

Marie-Céline, enfant de la Creuse, revient elle aussi à La Réunion pour cette semaine particulière : "je profite de ce moment pour être avec mon cousin, retrouver mes origines et mes racines."

Lire aussi : 50 ans plus tard, elle retrouve sa famille réunionnaise

"Nous avons prévu beaucoup de sorties, de manifestations culturelles pour renouer les liens qui ont pu se perdre avec ce déraciment forcé" explique Jean-Philippe Jean Marie, représentant de l'association Rasin Aler. "Certains sont déjà venus, certains viennent pour la première fois, et ce sera peut-être la dernière pour d'autres" ajoute Jean-Philippe, "car certains sont très malades mais ils voulaient voir une dernière fois leur île". Nous souhaitons qu'en partant, ces enfants de la Creuse se disent que "La Réunion les a accueilli avec coeur et tendresse". Un kabar sera organisé en leur honneur ce dimanche.

Jean-Philippe Jean Marie de l'association Rasin Aler :

Les deux grands rassemblements sont organisés "pour la reconnaissance de ces faits qui ont été dévastateurs pour certains" ajoute Jean-Philippe, "ils vont pouvoir repartir de La Réunion, le coeur plein".

La députée Nathalie Bassire est sur place pour accueillir ces enfants de la Creuse :"j'ai beaucoup de joie et de satisfaction de voir que ces hommes et ces femmes peuvent revenir sur leur île et dans leur famille, certains pour la première fois." Pour la députée, "ce retour permet une cicatricasion des blessures d'enfants et parfois celles de l'incompréhension."



L'épisode des enfants de la Creuse est encore méconnu pour beaucoup. A ce sujet, Nathalie Bassire ajoute : "il faut poser cet acte historique qui a été reconnu par l'Etat : ces hommes et femmes ont été exilés, déportés, dans des lieux qu'ils ne connaissaient pas". La députée à entendu les réclamations de ces Réunionnais : "je l'ai entendu demander la possibilité au gouvernement de revenir tous les ans dans leur famille".

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com