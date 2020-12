L'Etat, en lien avec ses partenaires le Creps et la fondation Abbé Pierre, diffuse un film qui retrace le parcours de 21 personnes sans-abri hébergées au centre temporaire du Creps de Saint-Denis pendant la crise de la Covid-19, de mars à mai 2020. Nous publions ici le communiqué de la Préfecture (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

En mars 2020, le confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire. A La Réunion, des centres d’hébergement temporaires sont proposés pour les personnes sans abri ou en rupture d’hébergement. Le 24 mars, le centre d’hébergement temporaire ouvre au Creps de Saint-Denis, sous l’impulsion de L’Etat. Ce centre est géré par le CCAS de Saint-Denis avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre.

La situation particulière du confinement, le cadre privilégié du Creps et l'investissement de tous les acteurs ont favorisé l'accueil et le travail d’accompagnement : les résidents ont pu y trouver un lieu de repos, d’écoute, de soutien et d’entraide. Ils ont pu pendant 6 semaines envisager l’après, sans remise à la rue, et bénéficier d’un accompagnement social.

Conscient de vivre une expérience particulière, les structures en charge du centre ont souhaité garder une trace de ce dispositif devenu lieu d’expérimentation afin d’alimenter une réflexion sur l’accueil des personnes sans abri. Un film rendant compte de cette expérience collective a été produit. Il donne la parole aux personnes hébergées et aux partenaires : l’Etat, la Fondation Abbé Pierre, le CCAS de Saint-Denis, Médecins du Monde, la Fondation Père Favron, les infirmiers libéraux et les associations bénévoles.

Voici le film en version longue (26 minutes) et courte (7 minutes) :

Bilan de l’hébergement des personnes sans abri au CREPS

Après la fermeture du centre, afin d'éviter des remises à la rue et dans l'attente d'un accès au logement, l'Etat et la Fondation Abbé Pierre ont mobilisé des solutions d'hébergement transitoire, comme le financement de nuits d'hôtels ou le recours à l'hébergement généraliste.

Six semaines après la fermeture du centre, sur les 24 personnes hébergées, 23 personnes ont retrouvé un toit avec des solutions correspondant au mieux à leurs besoins :

- 3 personnes ont pu retourner dans leur famille ;

- 15 personnes ont accédé directement à un logement dont 8 avec un accompagnement associatif ;

- 1 personne a quitté le centre d'hébergement en cours de confinement sans solution de relogement ;

- 5 personnes ont bénéficié de solutions d'hébergement avec des dispositifs spécifiques :

- 2 en appartements ALT jeune suivis par les missions locales- 1 en appartement de coordination thérapeutique (ACT),

- 2 en centre d'hébergement et d'accueil d'urgence (CHAU) avec accompagnement CHRS hors les murs (centre d'hébergement et de réinsertion sociale).



