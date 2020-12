L'intersyndicale manifeste sur le marché de Saint-Pierre ce samedi 5 décembre 2020 pour les 32h, l'augmentation des salaires et minima sociaux, la création d'emplois et le service public. Nous partageons ici les images du compte Twitter "syndique azot". (Photo : Twitter / Syndique azot)

L'intersyndicale sur le marché de Saint Pierre pour les 32h, l'augmentation des salaires et minima sociaux, la création d'emplois et le service public ! pic.twitter.com/0F7D3NAIYt — Syndique azot 🇷🇪 (@Saka_974) December 5, 2020

"La lutte lé la !" lance une militante de la CGTR au micro. "Nous on pense aux salariés, il faut les soutenir, c'est compliqué. C'est pas rose, chaque jour en lutte ! On se laisse pas fair ! On a le droit à un salaire décent !"

La CGTR à toujours été et sera toujours en lutte ! Nou tienbo nou larg pa 💪 pic.twitter.com/sEuR3vXwLE — Syndique azot 🇷🇪 (@Saka_974) December 5, 2020

"Si les petits commerces ont souffert du confinement, c'est totalement faux pour les grandes surfaces ! Je ne suis pas d'accord qu'on les laisse ouvrir le dimanche toute la journée. Ils font des milliards de profits et maintenant on aura plus notre repos du dimanche ?!" dénonce un militant du nom de Rémy.

"Si les petits commerces ont souffert du confinement, c'est totalement faux pour les grandes surfaces ! Je ne suis pas d'accord qu'on les laisse ouvrir le dimanche toute la journée. Ils font des milliards de profits et maintenant on aura plus notre repos du dimanche ?!" Remy pic.twitter.com/7G64dIjSjT — Syndique azot 🇷🇪 (@Saka_974) December 5, 2020

L'appel à manifester avait été relayé par Extinction Rebellion dès ce jeudi 3 décembre pour appeler à lutter "contre la politique du gouvernement Macron". En ligne de mire : les "libertés individuelles (pénalisation - verbalisation à tout va des citoyens) - interdiction de filmer les policiers - souhait de contrôler les manifestations par drones - relance de la réforme des retraites pour "rembourser la dette covid" selon le ministre de l'économie..." dénoncent les militants.

