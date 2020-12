Depuis le début du mois de décembre 2020, certains étudiants boursiers de l'université de La Réunion se plaignent sur les réseaux sociaux. Ces élèves, situés aux échelons 0 à 3 sur le baromètre du Crous (centre régional des oeuvres universitaires et scolaires), dénoncent un retard dans le paiement de leur bourse de décembre contrairement aux échelons supérieurs, qui eux auraient déjà reçu l'aide sur leur compte bancaire. La faute à l'aide de 150 euros allouée par le gouvernement à ces mêmes étudiants, explique le Crous (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Comme chaque mois, la bourse est attendue avec impatience par les étudiants qui l’utilisent généralement pour régler leur loyer et faire leurs courses. Seulement ce mois-ci, les élèves boursiers ont eu la mauvaise surprise de voir l'attribution de l’aide retardée. La mise en paiement de l’allocation du mois décembre a en effet été lancée à la fin du mois novembre pour les seuls étudiants se situant entre les échelons 4 et 7, laissant de côté les grades de 0 et 3. Cette aide allouée aux étudiants de ce niveau est comprise entre 103 et 329 euros, ce qui n’est pas négligeable pour des étudiants n'ayant pas forcément la possibilité de pouvoir compter sur leurs parents ou sur un petit boulot.

- Une bonne intention mais une gestion hasardeuse –

Contacté, le Crous de La Réunion se dit conscient de la difficulté que représente ce retard pour les élèves. Il impute la responsabilité de cette situation au dispositif d'aide mis en place au niveau national. "Comme annoncé par le Premier ministre, une aide de 150 euros supplémentaires est allouée aux étudiants boursiers. C’est pour cette raison que le paiement est retardé ce mois-ci, puisqu'il faut ajouter ce montant à celui de la bourse" détaille le Crous. "C’est le centre national qui fait le versement de la bourse" souligne cette instance.

"Nous avons entendu les étudiants et nous allons justement communiquer dans les heures à venir pour répondre aux questions" explique la représentante du Crous. La patience est donc (encore) de rigueur pour ces élèves qui, à choisir, auraient certainement préférés recevoir leur bourse à temps pour payer leur loyer plutôt qu’une aide ponctuelle supplémentaire les laissant momentanément sans rien.

