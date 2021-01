L'Etat, à travers la préfecture, a labellisé cinq nouvelles structures "points conseils budget (PCB)" à La Réunion. Ces lieux ouverts à tous proposent un accompagnement gratuit et personnalisé dans la gestion des budgets ainsi qu'une aide en cas de difficulté financière. L'objectif est de lutter contre la pauvreté (photo vc / www.ipreunion.com)

La Réunion est l’une des régions les plus touchées par la précarité. Pour lutter contre la pauvreté, l’Etat a pris plusieurs mesures dont la labellisation de points conseil budget (PCB). Jeunes, salariés, retraités, familles, personnes isolées… Ces lieux sont ouverts à tous ceux qui auraient besoin d’aide dans la gestion de leur budget ou qui rencontreraient des difficultés financières. Camille Dagorne, sous-préfète chargée de mission de cohésion sociale et jeunesse, parle "d'éducation budgétaire": "les personnes qui se rendent au PCB peuvent recevoir des conseils gratuits, confidentiels et individualisés par rapport à leur situation et aux questions qu'elles peuvent se poser sur la gestion de leur budget".

Les professionnels qui exercent au sein de ces PCB peuvent analyser les dossiers dits "complexes" et contacter les créanciers pour proposer des solutions, avec l’accord des intéressés. Ils sont aussi en mesure d’apporter un appui pour les démarches liées au surendettement et peuvent prêter main fort lors d’un changement de situation familiale ou professionnelle.

Julia Fo-Yam, assistante sociale de la Caf et chargée d’agir au sein des points conseil budget explique : "nous avons deux niveaux d’intervention, un premier d’écoute et d’orientation et un deuxième qui constitue en un accompagnement personnalisé sur le long terme".

- Cinq structures labellisées à La Réunion -

Le point conseil du Chaudron à Saint-Denis porté par la caisse d’allocation familiale inauguré en mars 2019, fut le premier de France. Un deuxième PCB également labellisé est sorti de terre à Saint-Louis, lié au centre communal d’action social (CCAS) courant 2019.

En 2020, l’Etat a lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêt. Actuellement, cinq structures sont labellisées avec trois structures supplémentaires portées par la Croix Rouge, ESF Réunion et l’association réunionnaise d’éducation populaire (Arep) sur l’île. Côté financement, l’Etat s’est engagé à financer à hauteur de 15.000 euros les points conseil budget. Ce budget est complété par la Caf pour permettre le recrutement d’un conseiller en économie sociale et familiale dans chaque PCB. En complément, l’institution d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) accompagnera également les structures avec la mise en place d’un plan de formation.

Pour l’année 2020, 312 personnes ont été accueillies par les PCB, soit par téléphone, soit en présentiel : "on a une eu centaine d’accueils physiques et environ 200 téléphoniques" détaille Julia Fo-Yam. Selon la préfecture, 30 situations mensuelles ont été prises en charge et environ 1.100 dossiers de surendettement ont été déposés, soit 53 % des dossiers de surendettement traités dans les DOM. "Il faut noter qu'à cause de la Covid-19, le service n'a pas fonctionné de janvier à avril et qu'entre avril et juillet nous ne prenions que des rendez-vous téléphonique" précise Julia Fo-Yam. "Ça aurait pu être le double", ajoute la professionnelle, "on a dû se limiter dans la démarche de présentation et de valorisation du PCB pour éviter l'affluence".

Ces nouveaux points conseil budget doivent permettre d’assurer une couverture de proximité équilibrée sur tout le territoire.

