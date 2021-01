Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Mercredi 13 Janvier à 10H51

Tout le mois de janvier 2021, Femmes 974 apporte son soutien aux femmes et enfants victimes de violences intra-familiales et/ou de difficultés financières en organisant une collecte de vêtements et chaussures aux quatre coins de l'île. L'objectif pour l'association est de collecter des vêtements de tous types, propres et en bon état pour femmes et enfants et de toutes tailles (photo Femmes 974)

