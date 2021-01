"Au quatrième trimestre 2020, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 132 350. Ce nombre baisse de 2,4 % sur le trimestre (soit -3 320 personnes) et de 1,4 % sur un an" informe Pôle emploi ce mercredi 27 janvier 2021 (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Au quatrième trimestre 2020, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 132 350. Ce nombre baisse de 2,4 % sur le trimestre (soit –3 320 personnes) et de 1,4 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 2,7 % ce trimestre (+7,5 % sur un an)" dit encore Pôle emploi

"À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 163 000 au quatrième trimestre 2020. Ce nombre baisse de 1,0 % sur le trimestre (soit –1 620 personnes) et est stable sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 1,3 % ce trimestre (+4,5 % sur un an)" termine Pôle emploi.

