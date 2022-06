Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Depuis le début de la crise sanitaire et avec la prolifération des écrans dans le quotidien de nos enfants, on voit émerger un nouveau phénomène, celui des addictions aux ravages physiques et psychologiques. Troubles du sommeil, difficultés scolaires, isolement... Les conséquences de cette hyperconnexion sont multiples et touchent les enfants dès le plus jeune âge. Face à ce fléau, l'idée n'est pas d'interdire mais de maîtrise l'usage à travers l'adoption de règles destinées à limiter le temps d'écran des jeunes, sans cesse connectés.

Depuis le début de la crise sanitaire et avec la prolifération des écrans dans le quotidien de nos enfants, on voit émerger un nouveau phénomène, celui des addictions aux ravages physiques et psychologiques. Troubles du sommeil, difficultés scolaires, isolement... Les conséquences de cette hyperconnexion sont multiples et touchent les enfants dès le plus jeune âge. Face à ce fléau, l'idée n'est pas d'interdire mais de maîtrise l'usage à travers l'adoption de règles destinées à limiter le temps d'écran des jeunes, sans cesse connectés.