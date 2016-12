Le Réunionnais Mohammed Ali s'est imposé jusqu'en demi-finales lors de la coupe du monde de Street workout, qui se déroulait à Pékin le 17 décembre dernier. Dans un communiqué, le chargé de projet du club Bek la Barre du Port, dans lequel évolue "Momo", précise que le Réunionnais a rencontré les meilleurs street workeurs mondiaux . Ci-après, la vidéo de la demie-finale ainsi que le communiqué de Jean-Pierre Graziani.

Le Réunionnais Mohammed Ali s'est imposé jusqu'en demi-finales lors de la coupe du monde de Street workout, qui se déroulait à Pékin le 17 décembre dernier. Dans un communiqué, le chargé de projet du club Bek la Barre du Port, dans lequel évolue "Momo", précise que le Réunionnais a rencontré les meilleurs street workeurs mondiaux . Ci-après, la vidéo de la demie-finale ainsi que le communiqué de Jean-Pierre Graziani.



"De retour de Pékin où Mohamed Ali a réussi l'exploit d'atteindre les 1/2 finales de la coupe du monde de street workout.

Cette compétition nous a permis de rencontrer les meilleurs athlètes mondiaux et au-delà de l'aspect sportif où l'on a pu voir des prestations incroyables, ce qui nous a le plus bluffés c'est la simplicité, le fair-play et la sympathie de ces jeunes sportifs qui s'entraînent pour la plupart dans des conditions difficiles, faute de moyens et de soutien.

Dans une société où la médiocrité, la cupidité et la banalité sont mises en avant cela a été une véritable bouffée d'air frais de voir un tel état d'esprit.

Ceci nous conforte dans notre envie de développer le street workout et les valeurs qu'il véhicule, à la Réunion et aussi dans les pays de la zone Océan Indien, et sachez que de nouveaux projets plus importants les uns que les autres vont voir le jour prochainement" écrit le chargé de projet.

Avant la Chine, l'athlète s'est longuement entraîné, notamment dans le parc du Port.