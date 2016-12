Six nageuses de l'équipe de France de natation synchronisée sont arrivées à La Réunion ce lundi 26 décembre 2016. Elles se produiront en démonstration ce vendredi soir 30 décembre dans le cadre 28ème meeting international de natation de l'océan Indien qui aura lieu du 28 au 31 décembre à la piscine de plateau Caillou et dans le lagon (pour l'épreuve d'eau libre). Fanny Deberghes, sociétaire du club de Montpellier et membre de l'équipe de France de natation course pour les JO de Rio est également arrivée ce lundi

Six nageuses de l'équipe de France de natation synchronisée sont arrivées à La Réunion ce lundi 26 décembre 2016. Elles se produiront en démonstration ce vendredi soir 30 décembre dans le cadre 28ème meeting international de natation de l'océan Indien qui aura lieu du 28 au 31 décembre à la piscine de plateau Caillou et dans le lagon (pour l'épreuve d'eau libre). Fanny Deberghes, sociétaire du club de Montpellier et membre de l'équipe de France de natation course pour les JO de Rio est également arrivée ce lundi

Marie-Paule Belliet, encadrante de l'équipe de France de natation synchronsée, présente les six nageuses qui se produiront lors du meeting à la piscine de Plateau Caillou (Saint-Paul)

Marue Pascale Belliet, encadrante de #EquipedeFrance de NatationSynchro à #LaRéunion pour le meeting de Plateau Caillou (Saint-Paul) pic.twitter.com/fo9ahrJfGH — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 26 décembre 2016

Fanny Deberghes (Montpellier) est particulièrement heureuse de ses résultats lors des récents Jeux Olympiques de Rio. Elle est également heureuse d'être à La Réunion et de nager au meeting.

www.ipreunion.com