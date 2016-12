La première journée du 28ème meeting international de natation de l'océan Indien a eu lieu ce mercredi 28 décembre 2016 à la piscine de Plateau Caillou. Elle a tenu toutes ses promesses. Au 200 mètres nage libre Corentin Trinez (La Jeanne Natation) a battu la meilleure performance nationale 14 ans en 1.53. 88. Il bat la performance précédente qu'il avait lui même réalisée en1.55.02. Toujours au 200 mètres nage libre, Loïk Payet (Asec) réalise 1.50.02 et établi le record de La Réunion toutes catégories de l'épreuve. Emma Morel (DSL) bloque le chrono à 29.89 au 50 mètres dos et bat le record de La Réunion toutes catégories. Elle double la mise au 100 mètres papillon et établit le record de La Réunion à 1.01.25. Hugo Jeanne Rose (Asec) réalise le record de La Réunion toutes catégories du 200 mètres brasse (2.20.29). Enfin, le relais fille de l'Asec empoche le record de La Réunion du 4 X 50 mètres nage libre (1.51.33). Sur la même distance, le relais garçon de l'Asec bat le record de La Réunion (1.35.21)

Cinq meilleures performances régionales avaient été battues dès les séries du matin. Au 200 mètres nage libre, Loïk Payet (ASEC) avait battu la meilleure performance régionale 16 et 17 ans au 200 mètres nage libre (1.51.00) et Corentin Trinez (La Jeanne Natation) celle de la catégorie 14 ans (1.55.27).

Au 200 mètres brasse, Hugo Jeanne Rose (ASEC) avait empoché la meilleure performance régionale 16 ans (2.21.25) et Milan Boucher (ASEC) celle de la catégorie 14 ans (2.28.35). Quand à Aymeric Monier (CNSP), il avait battu la meilleure performance régionale 15 ans au 50 mètres dos (29.69).

Dans l'après-midi Clément Rivière (CSN) a battu la meilleure performance régionale 13 ans du 100 mètres nage libre (56.37). Corentin Trinez (La Jeanne) réalise la meilleure performance régionale 14 ans (58.59). Pour sa part Simon Bachmann (La Possession) empoche la meilleure performance régionale 17 ans du 400 4 nages (4.34.20).

Une première journée qu'en toute logique Loïk Payet (ASEC) a particulièrement apprécié, d'autant qu'en finale du 200 mètres nage libre qu'en plus de battre le record de La Réunion, il s'offre le luxe d'arriver avec Damin Joly, membre de l'équipe de France de natation qui a participé au JO de Rio

Comme tous les ans le meeting accueille plusieurs Kréopolitains. Parmi eux Pierre-Yves Desprez (Dijon) qui est "content de venir nager à la maison".

Le meeting se poursuit ce jeudi. Il se terminera ce vendredi 31 décembre par une épreuve d'eau libre dans le lagon de Trou d'eau. À noter également le spectacle de natation synchronisée qui sera présenté vendredi soir par les clubs locaux et par l'équipe de France.

