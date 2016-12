Les jours se suivent et se ressemblent à la piscine de Plateau Caillou (Saint-Paul). La formule a été dite et redite mais elle convient parfaitement pour qualifier la deuxième journée du 28ème meeting de natation de l'océan Indien qui a lieu dans le bassin saint-paulois de 25 mètres. Ce jeudi 29 décembre 2016 en effet, un record de France catégorie 14 ans, Corentin Trinez (La Jeanne Natation) au 400 mètres nage libre, plusieurs records de La Réunion et meilleures performances régionales ont été battus

Les jours se suivent et se ressemblent à la piscine de Plateau Caillou (Saint-Paul). La formule a été dite et redite mais elle convient parfaitement pour qualifier la deuxième journée du 28ème meeting de natation de l'océan Indien qui a lieu dans le bassin saint-paulois de 25 mètres. Ce jeudi 29 décembre 2016 en effet, un record de France catégorie 14 ans, Corentin Trinez (La Jeanne Natation) au 400 mètres nage libre, plusieurs records de La Réunion et meilleures performances régionales ont été battus

Les choses sérieuses ont commencé dès les séries ce jeudi matin. Sur 100 mètres dos Emma Morel (DSL) a battu le record de La Réunion toutes catégories (1.03.82). Elle a récidivé au 100 mètres 4 nages en s'appropriant le record de La Réunion toutes catégories (1.05.55). Dans l'après-midi, la nageuse a encore amélioré ses records du matin faisant passer celui du100 mètres dos à 1.02.17 et celui du 100 mètres 4 nages à 1.04.77.

La veille, mercredi, la Saint-Louisienne avait déjà empoché les records de l'île du 50 mètres dos (29.89) et celui du 100 mètres papillon (1.01.25).

#EmmaMorel #DauphinsDeSaintLouis à l'échauffement au meeting de natation de Plateau Caillou pic.twitter.com/29lMQbwDQO — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 29 décembre 2016

Jordan Coelho (stade de Vanves) a pulvérisé le record du meeting du 200 mètres papillon en établissant un chrono de 1.53.43 (le précédent record était de 1.54.80).

Loïk Payet (Asec) a battu le record de La Réunion toutes catégories du 50 mèters nage libre (23.06). Il a également établi la meilleure performance catégorie 16 ans aux 100 mètres 4 nages (59.19) et Quentin Tarcile (Asec) celle de la catégorie 15 ans (1.00.52). Il réalise un doublé avec la meilleure performance 15 ans aux 100 mètres dos (58.51) Millian Boucher (Asec) en a fait de même aux 50 mètres brasse (meilleure performance 14 ans en 32.08).

Chez les plus jeunes Corentin Trinez (La Jeanne Natation) a décroché mercredi après-midi le record de France catégorie 14 ans aux 400 mètres nage libre (3.59.16). Il efface ainsi son précédent record établi il y a une quinzaine de jours (4.00. 89). Mercredi, le nageur portois avait déjà empoché le record du 200 mètres nage libre catégorie 14 ans.

Au 50 mètres nage libre, Clément Rivière (CSN) a inscrit jeudi après-midi la meilleure performance 13 ans en 25.77. Il bat ainsi le record qu'il avait réalisé le matin même (25.78).

Manon Dijoux (Saint-Joseph) réalise la meilleure performance catégorie 14 ans aux 400 mètres nage libre et la meilleure performance régionale 14 ans au 50 mètres nage libre (27.31)

Des résultats de bonne augure pour la suite de la saison

Le meeting se termine ce vendredi à la piscine de Plateau Caillou avec le gala de natation sychronisée où se produiront l'équipe de France et les clubs locaux. Le rideau tombera défintivement sur cette édition du meeting ce samedi 31 décembre après l'épreuve d'eau libre dans le lagon de Trou d'eau.

