Voici les résultats des évènements sportifs du week-end

Voici les résultats des évènements sportifs du week-end

Trail: 750 coureurs à Saint-Pierre

La 1ère course de la saison a réuni 750 coureurs ce samedi à St Pierre. Organisé par l'association Réunion Demain, ce trail urbain proposait un parcours de 15km dans les rues de la capitale du sud, en fin de journée ce samedi.

Trois semaines après les foulées Fénoir qui avaient également lieu à St Pierre, ce sont les mêmes vainqueurs que l'ont retrouve à l'arrivée: Mickaël Bouche et Julie Rivière! Bouche a dû bagarrer avec Eddy Clémentz, second, jamais loin mais pas en mesure non plus de prendre la commandes et aussi le comorien Mohamed Safaoui, abonné aux victoires qui ocnfiait ne pas être dans un bon jour samedi. Ainsi Bouche s'impose en 59'45, devant Clémentz 1h00'05 et Safaoui 1h00'45. Côté féminin, Julie Rivière a dominé de bout en bout, coupant la ligne en 1h11'21, devant Emma Metro 1h15'51 et Claire le Pors 1h20'46.

Course à pied: 7ème victoire du COSPI sur le relais du volcan

Le COSPI a remporté hier sa 7ème victoire consécutive sur le relais du volcan entre le Pas de Bellecombe et les Grands Kiosques, soit 24km à parcours en équipe de 8 relayeurs. Cette fois-ci, les hommes du COPSI ont dû bagarrer, privés de leurs locomotives Fontaine, Duchemann et Vitry. D'ailleurs, ils n'ont jamais pointé en tête sur les passages de témoins avant l'ultime relais! C'est dans la descente vers Bourg Murat que Johny Olivar a réussi à refaire les 200m de retard sur le CASL emmené par Nicolas Hoareau, et passer le dernier relais en leader pour le COSPI qui n'avait plus qu'à conclure... 1h16'12 à l'arrivée, contre 1h16'50 pour St Louis et 1h17'18 pour la Dominicaine.

Côté féminin, la Dominicaine n'a pas fait durer le suspens, emmenée par Julie Rivière, lauréate la veille sur le trail urbain de St Pierre et a plié l'affaire en 1h36'49, très loin devant le CA Plaine des Palmistes en 1h48'43 et Run Trail Aventure en 1h50'26.

Wakeboard: Lindsay Bordier champion du Monde

Ce samedi 7 janvier 2017, à l'issue de la première journée des finales des Championnats du monde IWWF de Ski Nautique Juniors qui se déroulent actuellement au Chili, le jeune Saint Paulois Lindsay BORDIER devient Champion du monde U17 dans l'épreuve de "Figures" avec 9 710 points, devant le méxicain Patricio FONT (9 460 points) et le britannique Joël POLAND (9 150 points). A seulement 16 ans, le Réunion s'offre ainsi son premier titre majeur après ses deux podiums européens 2016 en -21ans (figures) et -17ans (combiné).

Football: L'Excelsior sort de la coupe de France

Sans surprise, l'AS Excelsior a été éliminée de la coupe de France lors des 32èmes de finale qui l'opposaient samedi à l'équipe de Lille (LOSC), actuel 12ème de Ligue 1. Dans le froid, les Réunionnais n'ont pas démérité et ont livré une belle première heure de jeu bien que dominés 1-0 dès la 18ème minute de la rencontre. Solides, les St Josephois n'ont pas reculé et n'ont pas baissé les bras mais l'écart par rapport à une équipe de Ligue 1 composée à 100% de professionnels était tout de même bien réel. A la 59ème, Lille récidive et mène 2-0 avant que Benjamin Pythie (88ème) fasse renaître l'espoir dans le camp réunionnais alors mené 2-1. Mais les rêves de l'Excelsior s'effondrent dans la minute quand le LOSC enfonce le clou à la 89ème et 90ème minute.

Les Réunionnais quittent la compétition sur le score sans appel de 4-1 après avoir livré une belle prestation.

www.ipreunion.com