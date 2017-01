La sphère du football a accueilli la nouvelle avec joie : Dimitri Payet "rentre à la maison" et retrouve les bancs de l'Olympique de Marseille, transfert qui met fin au feuilleton mercato, rythmé ces derniers jours entre désirs du joueur et mécontentement de West Ham et des supporters anglais. Ce dernier achat du club phocéen pourrait d'ailleurs marquer son retour au niveau européen et serait bénéfique pour l'équipe de France, selon Jacques Lopez, ancien joueur de l'OM et directeur technique régional de la Ligue réunionnaise de football.

"Il est arrivé à une qualité internationale qui le place parmi les meilleurs joueurs mondiaux, c’est une bonne nouvelle pour le club" lance sans détour le directeur technique régionale de la Ligue réunionnaise de football Jacques Lopez, par ailleurs ancien joueur marseillais. En effet, après moults refus de West Ham et autres regrets des supporters, Dimitri Payet retrouve ses pénates et s'habillera désormais en bleu et blanc après 18 mois passés au sein du club anglais.

On rentre à la maison pic.twitter.com/AcwO3FChYt — Dimitri Payet (@dimpayet17) 29 janvier 2017

"Il a l’ambition de retrouver une nouvelle dynamique avec derrière, une idée pour l’équipe de France" ajoute Jacques Lopez, qui voit dans le choix de Marseille, une qualité pour l'équipe nationale. "Quand on a gagné la coupe du monde en 98 et l'Euro en 2000, on voyait un noyau dans l'équipe de France, issu de quelques clubs" note le directeur technique. Une solidarité entre marseillais qui pourrait être bénéfique au football français en général.

Et si le club phoséen, en plein refondement depuis la prise de fonction de sa nouvelle direction, n'a rien lâché quant à l'acquisition du joueur péi, c'est "pour prétendre au meilleur niveau en vue de la Ligue des champions" selon Jacques Lopez. Question prix, le mercato est une histoire "d'offre et de demande". Le prix de Payet, 30 millions d'euros, se voudrait justifié puisqu'il constitue "un investissement sur le moyen terme" poursuit le conseiller technique. "Il est plus risqué d'acheter un jeune joueur qui doit faire ses preuves" ajoute t-il.

Enfin, côté supporters, le transfert de Dimitri Payet n'a pas ravi tout le monde. Entre histoire de gros sous et risques de décote du joueur, certains auraient préféré qu'il rejoigne "un grand club comme Barcelone ou le Real Madrid". D'autres estiment l'acquisition bénéfique à l'OM, qui pourrait, grâce au Réunionnais, retrouver ses lettres de noblesse hors des frontières françaises.

A voir, si dans les quatre ans (et demi) à venir - Dimitri Payet a signé un contrat allant jusqu'en 2021 - les Marseillais remonteront la pente. Le joueur réunionnais pourrait, selon RMC, porter le maillot dès le prochain match de l'OM en Coupe de France, ce mardi. Dès son arrivée, c'est visite médicale obligatoire, que le club marseillais fait partager en vidéo. Espérons que l'OM ne pas passe qu'"une journée", avec Dimitri Payet...



Une journée avec Dimitri Payet by olympiquedemarseille

jm/www.ipreunion.com