Outre Daniel Narcisse et les Experts vainqueurs du mondial de handball, le programme des sportifs péi a aussi été chargé ce week-end ! Volleyball, natation, force athlétique... nous publions les résultats ci-dessous.

Volleyball: 11ème journée de championnat

La 11ème journée de championnat régional 1 a eu lieu samedi.

Côté masculin, le leader tamponnais n'a pas joué suite au forfait général de Bras Panon mais reste en tête du championnat avec 27 points. Seconds avec 25 points, les Aigles Blancs ont dominé la Chaloupe aisément pour conserver leur rang. Enfin, le SDOVB, 3ème avec 23 points, a écrasé St Pierre.

VB2CO - VBC Saint-Denis 1 - 3 (9-25, 25-19, 13-25, 12-25)

US Aigles Blancs - VBC Chaloupe 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 25-18)

VBC Saint-Leu – AVED 3 - 0 (25-10, 25-15, 25-17)

Saint-Denis OVB - VB Saint-Pierre 3 - 0 (25-16, 25-22, 25-21)

Côté féminin, le TGV et les Aigles Blancs, co leaders du championat avec 27 points, ont tenu leur rang en dominant respectivement St Denis et St Pierre. Le SDOVB, vainqueur de Ste Marie, s'accroche à sa 3ème place avec 23 points.

US Aigles Blancs - VB Saint-Pierre 3 - 0 (25-18, 25-18, 25-14)

TGV - VBC Saint-Denis 3 - 1 (25-16, 25-21, 22-25, 25-19)

Saint-Denis OVB - Sainte-Marie VB 3 - 1 (25-11, 25-15, 21-25, 25-11)

VB2CO - VBC Saint-Leu 3 - 0 (25-22, 25-19, 25-16)

Volleyball: 2ème étape du championnat 3x3

Saint Denis accueillait ce dimanche la seconde étape du championnat 3x3 sur le beach stadium de Champ Fleuri et le pas de tir du Coeur Vert. 74 équipes ont participé à cette 2ème étape organisée par le VBC St Denis. Le Tampon Gecko Volley, club le mieux représenté en finale avec 4 équipes sur 8, a remporté la mise en M17 garçons, séniors femmes et séniors hommes!

M17F: SDOVB (Jaunet/Cholet/Jude) bat Aigles Blancs (Thelene/Rotrou/Casimir) 25-13

M17G: TGV (Chadhouli/Foncarnier/Pineau) bat TGV (Robert/Thépot/Fonc) 25-18

SENIORS F: TGV (Taristas/Watha/Payet) bat SDOVB (Respault/Jaunet/Vinchon) 25-20

SENIORS H:TGV (R&M. Guermeur/Lalabé) bat St-Leu (J&Y. Imache/Soupra) 25-21

Cyclisme: 1ère coupe régionale de piste humide

La 1ère journée de la coupe régionale sur piste a eu lieu (partiellement) samedi au vélodrome de Champ Fleuri. A peine une heure après le début des 200m lancés, la pluie s'est invitée et a contraint l'organisateur à stopper la compétition. On retiendra tout de même que 3 catégories ont pu être lancées: Thibault Thévenin (VCE, cadet) boucle les 200m lancés en 12"594, Alexandre Boxe (T974, minime) en 12"145 et Camille Laugier (CCB, cadette) en 13'304.

Cyclisme: Les Rois de la Pédale de l'Ouest

Anim'services et le VCSD organisaient ce dimanche une cyclosportive au départ d'Etang Salé. Deux parcours étaient proposés: un 110km en aller retour à St Paul via le tour des roches et un 60km en aller retour à la Saline les bains.

Sur les 110km, Paul Rivière (VCO), vainqueur de 4 cyclos l'an dernier, s'est logiquement imposé sur le finish en 2h40'17, devant Julien Bénard (T974) 2h40'22 et Ullrich Marcy (LBO2) 2h40'34. En féminine, la triathlète de l'ORT Odile Lecoq s'impose en 3h10'21.

Sur les 60km, la jeunesse a triomphé au sprint avec le cadet Anthony Moimba (VCO) en 1h46'02, devant Romain Bourrinet 1h46'03 et un autre cadet Rudy Ajagamel (T974) 1h46'03. Côté féminin, la cadette Camille Laugier (CCB) l'emporte en 1h46'26.

Athlétisme: Championnat été austral et lancers longs

Le championnat régional "été austral et lancers longs" a eu lieu samedi au stade Marc Nasseau de Champ Fleuri. Cette compétition permettait aux athlètes de décrocher leur qualification pour les prochains championnats de France indoor. Ainsi, sur le 60m haies, le junior du CAPOSS Raphael Mohamed obtient son billet en réalisant un joli 8"02, meilleure performance française du moment dans sa catégorie, et ira défendre ses chances de médaille au championnat de France indoor junior les 11 et 12 février à Nantes. Fabrisio Saidy, l'atlhète de la Dominicaine, l'accompagnera également, lui qui a couru un bon 400m en 48"97. Chez les séniors, on retiendra également les bonnes performances de Gustave Bonnaud (ACEN) sur 60m en 6"85 et celle de Salim Sdiri (ACEN) à la longueur avec 7m53.

Natation: Challenge du demi-fond

La piscine du Port accueillait ce dimanche la première compétition de l'année, intitulée "challenge du demi-fond". 80 nageurs ont effectué leur rentrée sportive pour cette nouvelle saison, sur des épreuves individuelles de 800 et 1500m et des relais (4x100 NL, 4x100 papillon et 4x100

brasse). Chez les messieurs, l'ASEC a dominé les relais devant la Jeanne et l'ACER alors que chez les dames, St Joseph s'est illustré devant l'ASEC et l'ACER.

Au plan individuel on retiendra les performances suivantes:

- 1500m NL messieurs : Grégory Robert (ACER, 17 ans et+) 17'26''58, Bastien Marty (Jeanne, 16 ans) 18’46, Corentin Trinez (Jeanne, 15 ans) 17'39''42, Maxime Fendard (Possession, 13 ans) 18'34''11

- 800m NL dames: Emma Morel (Dauphins, 16 ans et +) 10'37''36, Manon Dijoux (CNSJ, 15 ans) 10'11''18, Mathilde Bourly (ACER, 13 ans) 11'44''21 et Malia Savigny (CNP, 12 ans) 11'37''26.

Course à pied: Du monde au Cross de Bois Madame

Le cross de Bois Madame a eu lieu dimanche à Sainte Marie dans le parc du même nom, organisé par le CASM, avec 200 coureurs répartis dans les différentes catégories d'âge. Les vainqueurs par catégories sont: Crocquevieille Frédéric (ENSD) et Cavane Marie Christine (USPGA) en masters, Mouhamadi Daou B. (ENSD) et Claurat Lucie (ACSP) en séniors, Bardeur Nicolas (CAPP) en espoirs, Glaudel Guillaume (ACBP) et Hijasewic Nina (RCSD) en juniors, Ferblantier Mathias (Caposs) et Philogène Marion (Caposs) en cadets, Victoire Frédérique et Jean-Baptiste Nathan. (ENSD) en minimes, Fougeroux Yannick (SPA) et Boyer Julie (CASM) en benjamins, Léocadie Yannick (ENSD) et Noel Alissa (ACSP) en poussins.

Basketball: 1ère journée féminine de la Poule des As

La 1ère journée de la Poules des As a eu lieu ce samedi pour les féminines. Les Tamponnaises ont dominé les Dionysiennes 52 à 28 et les Portoises ont battu les Saint Leusiennes 69 à 54.

Force athlétique: Championnat régional

Le club de force de l'Ouest organisait hier le championnat régional de force athlétique dans le but de sélectionner des athlètes pour le prochain championnat de France. Les champions régionaux sont: Marie Vidot (-52kg, féminine junior) totalise 212,5; Christelle Richard (-57kg, féminine junior ) 255; Daisy Blondan (-63kg, fém. master 2) 300; Rémi Dejonkhère (-83kg, senior) 535; Gabriel Bègue (-93kg, master 2) 630; Thierry Ah Tiane (-74kg, master 2) 400; J.Hugues Monique (-83kg powerlifing, master 1) 625; Sylvain Frumence (-93kg powerlifing, master 1)585 et Alain Cuvelier (-66kg powerlifing, master 3) 410.

Boxe anglaise: Championnat de France

Les 8èmes et quarts de finale du championnat de France de boxe anglaise avaient lieu ce week end à Louvroil. Sur les cinq réunionnais en lice, 2 se sont qualifiés pour les demi-finales du 4 février prochain: Jordan Rodriguez (-56kg), médaillé de bronze européen junior a battu Kévin Garanx en quarts et Clément Hong-Sik-Kee (-75kg) a battu Sako Abdoulaye en quarts.

Karaté: Lucie Ignace demi-finaliste à Paris

Lucie Ignace était de retour à la compétition ce week end pour l'Open de Paris. Elle s'est hissée en demi-finale de la compétition où elle a été battu par la Croate Jovana Prekovic, vice championne d'Europe Espoir. Avant cela, la Panonaise a battu la Polonaise Warda (2-1) au 1er tour, l’Algérienne Mekdas (2-0) au second, l’Italienne Montechianni (4-0) au 3ème, la Slovaque Souchankova (3-2) au 4ème puis sa compatriote Lolita Dona en quart.