Certains les attendaient depuis l'édition précédente : les pré-inscriptions pour le Grand sont officiellement lancées depuis ce lundi 30 janvier 2017 pour le non-résidents de La Réunion et depuis ce mardi matin (10h00) pour les compétiteurs locaux. Pour rappel, une nouvelle épreuve s'ajoute à la liste des traditionnels trails et ultra-trail - Diagonale des fous, Mascareignes et trail de Bourbon : le relais Zembrocal. Ci-après, les modalités de l'association Grand Raid.

Les quatre trails et ultra trails auront lieu du 19 au 22 octobre 2017 :

- Diagonale des fous du 19 au 22 octobre

- Mascareignes : le 20 octobre

- Trail de Bourbon : du 20 au 22 octobre

- Relais Zembrocal : du 19 au 22 octobre'

Dans la perspective des inscriptions 2017 relatives aux trois trails et ultra trails ainsi que la nouvelle course en relais de 3 relayeurs, le Relais Zembrocal, organisés par l’Association le Grand Raid, voici les informations qui vous permettront de vous inscrire en toute connaissance de cause :

1- REPARTITION DES INSCRIPTIONS

La Diagonale des Fous : 2700 places proposées, réparties comme suit :

▪ 1250 places pour les compétiteurs locaux.

▪ 1100 places pour les compétiteurs français non résidents à La Réunion (moitié au tirage au sort, moitié par vente de packages).

▪ 250 places pour les étrangers non résidents à La Réunion, hors tirage au sort.

▪ 100 places réservées à nos partenaires.

Le Trail De Bourbon : 1700 places proposées, réparties comme suit :

▪ 1000 places pour les compétiteurs locaux.

▪ 500 places pour les français non résidents à La Réunion (moitié au tirage au sort, moitié par vente de packages).

▪ 100 places pour les étrangers non résidents à La Réunion, hors tirage au sort.

▪ 100 places réservées à nos partenaires.

La Mascareignes : 1700 places proposées, réparties comme suit :

▪ 1000 places pour les compétiteurs locaux

▪ 500 places pour les français non résidents à La Réunion, (moitié au tirage au sort, moitié par vente de packages).

▪ 100 places pour les étrangers non résidents à La Réunion, hors tirage au sort.

▪ 100 places réservées à nos partenaires

Relais Zembrocal, course en relais : les 1500 places offertes permettent de constituer 500 équipes de 3 coureurs. Pas de tirage au sort ni de répartition locaux ou non.

2- LES MODALITES D’INSCRIPTIONS AUX TIRAGES AU SORT

a) Pour les compétiteurs locaux :

Diagonale des fous, Trail de Bourbon et Mascareignes font l’objet d’un tirage au sort.

b) Pour les compétiteurs français non résidents à la Réunion, quel que soit leur pays de résidence :

Ces compétiteurs souhaitant acquérir une inscription ont le choix pour la moitié d’entre eux de l’acquérir par un package ou par l’inscription seule faisant suite à un tirage au sort. Bien évidemment, il est tout à fait inutile d’acheter une inscription par le système du package et de se pré-inscrire à un tirage au sort !. (Il n’y a pas de tirage au sort pour la course en relais). Si les ventes de packages n’atteignent pas les quotas prévus, le manque de places sera reporté sur le quota prévu au tirage au sort.

Dispositions communes à tous les tirages au sort pour les compétiteurs locaux et les compétiteurs français non résidents à la Réunion :

Dates à retenir : Ouverture des pré-inscriptions le 30 janvier 2017 à 10h, heure Réunion pour les non résidents et le 31 janvier 2017 à 10h pour les locaux. La période de pré-inscriptions se déroulera jusqu’au 2 mars 2017 à minuit, heure Réunion pour tous. Les tirages au sort auront lieu le 6 mars 2017 à 14h30, heure Réunion. S’agissant d’un tirage au sort, il est inutile de se précipiter à votre clavier dès l’ouverture des pré-inscriptions !

Ces tirages au sort se feront sous contrôle d’huissier étant précisé qu’ils ne se dérouleront que si les demandes de pré-inscriptions sont supérieures au nombre de places proposées.

Tous ceux, qui en 2016 n’avaient pas été tirés au sort et n’ont pas bénéficié d’une possibilité d’inscription, auront un coefficient 2 leur permettant d’avoir plus de chance d’être tirés au sort. Ceci sous réserve d’une pré-inscription sous le même N° de compte coureur et à la même course qu’en 2016.

Il sera demandé à la pré-inscription aux tirages au sort le versement en totalité du prix de l’inscription avec éventuellement l’option film évènement.

Ce montant sera remboursé aux perdants du tirage sort dans la semaine suivant le tirage au sort.

La pré-inscription au tirage au sort est individuelle et ne concerne qu’une seule course. Pas de constitution d’équipes avant le tirage au sort, mais il sera possible de le faire après le tirage sur simple demande par e-mail.

Toute pré-inscription sous le même nom portant sur plusieurs courses ou plusieurs fois sur la même course sera annulée !.

De plus, il sera mis en place une liste d’attente par tirage au sort le même jour que le tirage au sort de la liste principale. Cette liste d’attente permettra de remplacer, par ordre du tirage, les places devenues vacantes. Cette liste sera actualisée et publiée régulièrement. Etant entendu que les mêmes conditions (pièce d’identité, points) seront appliquées. Les raideurs sollicités par liste d’attente disposeront d’un délai de 10 jours à compter de la date de sollicitation pour payer leur inscription (à défaut, le bénéfice de cette possibilité sera perdu). Les propositions d’inscription seront faites sur la même course à partir des listes d’attente des locaux ou des non résidents.

3- MODALITES DES AUTRES INSCRIPTIONS :

La vente des packages :

Elle sera confiée à notre partenaire Bourbon Voyages et comprendra à minima l’inscription à une course, un billet d’avion aller-retour et trois nuitées au travers d’un large réseau d’agences de voyages nationales.

Cette vente débutera le jeudi 22 décembre 2016 à 12h (heure Réunion) pour se terminer le 2 mars 2017. Pas de tirage au sort concernant les packages.

De plus, les conditions faites aux compétiteurs qui ont opté pour le package bénéficieront également aux accompagnants (sauf l’inscription à une course). De la même manière les compétiteurs bénéficiaires du tirage au sort pourront demander à profiter des avantages offerts par le package.

Compétiteurs étrangers

Les étrangers, non résidents à la Réunion, pourront s’inscrire soit directement auprès de l’Association à partir du 30 janvier 2017 à 10h (heure Réunion), sans tirage au sort, soit par l’intermédiaire de Bourbon Voyages.

Les inscriptions au Relais Zembrocal, la course en relais :

Elles débuteront le 7 mars à 10h (heure Réunion) pour les locaux et non résidents. Cette course ne fait pas l’objet d’un tirage au sort. Le chef d’équipe inscrira lui-même les 3 membres de son équipe. Il devra donc s’assurer au préalable que lui, ou elle, et ses coéquipier(e)s disposent bien d’un compte coureur ACTIVE et COMPLET et de connaître leur N° de compte coureur.

4- POINTS PARTICULIERS :

Pièce d’identité : Il sera demandé de télécharger, si ce n’est pas déjà fait, dans le compte coureur, ou l’ envoyer par e-mail, voire par la poste une copie d’une pièce d’identité valide comportant la nationalité. Pas de fax autorisé.

Points Diagonale des Fous et le Trail de Bourbon :

Lors de la pré-inscription, vous devrez impérativement indiquer, dans votre espace coureur, la ou les courses qui vous ont procuré les points exigés pour courir le Trail De Bourbon ou La Diagonale des Fous, à savoir :

- Trail De Bourbon : 1 trail ouvrant au moins 75 points.

- Diagonale des Fous : 2 trails ouvrant au moins 85 points chacun.



Montant des droits d’inscriptions pour l’édition 2017 :

La Diagonale Des Fous

- Individuelle : 170 €

- Equipe par personne : 170 €

Le Trail de Bourbon

- Individuelle : 115 €

- Equipe par personne : 115 €

La Mascareignes

- Individuelle : 80 €

- Equipe par personne : 80 €

Relais Zembrocal, Course en relais :

- Equipe de 3, prix pour l’équipe : 225 €

Le N° de dossard :

Le N° de dossard ne sera attribué qu’à la réception du certificat médical pour tous entre le 1er juin et le 15 septembre 2017 et après validation des points exigés pour la Diagonale des fous et le Trail de Bourbon. Chaque traileur devra s’assurer au minimum 15 jours après l’envoi de son certificat médical que celui-ci a bien été réceptionné par l’Association en ayant reçu un mail le notifiant ou en consultant la liste des inscrits. Passé la date du 15 septembre aucun certificat médical ne sera accepté et l’inscription sera annulée selon les modalités d’annulation en vigueur.

Désistements :

Lors de la période des pré-inscriptions et jusqu’au tirage au sort, il sera permis de se désister moyennant une retenue forfaitaire de 15€ quelque soit la course.

Du 7 mars au 31 mai : il sera permis de se désister sans justificatif moyennant une retenue de 40 % du montant de l’inscription.

Du 1er juin au 15 septembre : les désistements devront être dûment motivés par un certificat médical de contre indication à participer à l’une de nos épreuves (tout autre demande de désistement devra être motivée et fera l’objet d’un examen par le Comité d’organisation) avec une retenue de 60 %.

A partir du 16 septembre : aucun désistement ne donnera lieu à remboursement, même partiel.

Concernant la course en relais, le Relais Zembrocal, en cas de désistement d’un membre de l’équipe le remplacement de celui-ci, sans frais, sera possible jusqu’au 31 mai. Passé cette date, le désistement d’un équipier entraine la dissolution de l’équipe, le remboursement se faisant alors selon les mêmes règles que les autres courses..

Toute les informations relatives aux courses, ou à l'association Grand Raid sont disponibles sur www.grandraid-reunion.com.