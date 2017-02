Volleyball, handball, course à pied : le week-end a été chargé en évènements sportifs. Nous publions les principaux résultats ci-dessous.

Volleyball: 12ème journée de championnat

La 12ème journée de championnat régional 1 a eu lieu ce samedi 4 février.

Côté masculin, le leader tamponnais a largement dominé l'Entre Deux et conforte ainsi sa position au classement (30 points). Les Aigles Blancs s'accrochent bec et ongles à leur seconde place (28 points) et sont venus difficilement à bout du VBC St Denis. Enfin, le SDOVB reste 3ème avec 23 points car la rencontre prévue contre la Chaloupe a été reportée.

AV Entre-Deux - Tampon GV 0 - 3 (8-25, 16-25, 14-25)

VBC Saint-Leu - VB Saint-Pierre 3 - 1 (23-25, 25-15, 25-8, 25-20)

VBC Chaloupe - Saint-Denis OVB reporté

VBC Saint-Denis - US Aigles Blancs 1 - 3 (24-26, 22-25, 25-23, 20-25)

Côté féminin, pas de changement en tête du championnat: le TGV et les Aigles Blancs totalisent tout les deux 30 points grâce à leur victoire respective du week end sur St Leu et St André. 3Ème avec 26 points, le SDOVB est sorti vainqueur du derby dionysien.

VBC Saint-Leu - Tampon GV 0 - 3 (16-25, 19-25, 22-25)

ASV Saint-André - US Aigles Blancs 0 - 3 (12-25, 21-25, 21-25)

VBC Saint-Denis - Saint-Denis OVB 1 - 3 (17-25, 15-25, 25-22, 12-25)

VB Saint-Pierre - VBC Côte Ouest 3 - 0

Handball: 13ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine reprenait ses droits ce vendredi avec la 13ème journée de D1. Grâce à sa victoire sur la ¨Possession, la Cressonière reste leader avec 39 points, devant le Tampon (37 points) vainqueur de Joinville et Chateau Morange (34 points) vainqueur de Bois de Nèfles.

HBC Bois-de-Nèfles - AS Château-Morange 23 – 45

Port HBC - JS Saline 35 – 29

HBC Possession - Case Cressonnière 22 – 27

ASC Saint-Gilles - JS Panonnaise NC

Joinville - ASHB Tamponnais 31 – 43

JSB - Saint-Pierre HBC 30 - 28

Handball: 11ème journée féminine

La D1 féminine retrouvait aussi le chemin du championnat D1 ce samedi pour le compte de la 11ème journée. Solide leader avec 33 points, le HBF St Denis a facilement dominé la Saline. Seconde avec 30 points, la Tamponnaise en a fait autant face à St Joseph. Enfin, la JSB reste 3ème avec une nette victoire sur le Port.

HBC Saint-Joseph - Tamponnaise HBF 21 – 33

JS Saline - HBF Saint-Denis 14 – 33

FC Port - JSB 22 – 36

Case Cressonnière - HBC Possession 24 – 22

HBC Bois-de-Nèfles - ASMJC Saint-Louis 21 - 24



Basketball: 15ème journée prénationale

La 15ème journée de prénationale masculine a eu ce week end après une longue trève. St Paul 1 caracole toujours en tête avec 25 points et seulement 13 matchs joués, grâce à sa large victoire sur la Tamponnaise, 3ème avec 24 points et 14 matchs. Second avec 24 points également mais 13 matchs joués, St Pierre a écrasé le COM qui peine a s'accrocher au podium cette saison.

Saint-Pierre BB - CO Montagne 87-61

BC Saint-Paul - Tamponnaise BB 71-53

Sainte-Marie BB - BC Saint-Paul 2 54-103

BC Dionysien - MC Etang-Salé Best 84-48

Basketball: Poules des As féminine

La 2ème journée de la poule des As féminine s'est jouée ce samedi. La Tamponnaise a enregistré une seconde victoire et prend ainsi la tête de la poule devant le BC Dionysien qui a dominé de justesse le Port.

BC Saint-Leu - Tamponnaise BB 38-69

BC Dionysien - CS Portois 56-51

Course à pied: 10km nocturnes de l'Entre Deux pour François Lebon

L'Entre Deux accueillait samedi soir les 10km nocturnes de l'association Dimitile Sport Action. A 19h30, 600 coureurs se sont élancés pour deux boucles de 5km dans les rues de la ville. A l'arrivée, le coureur de Ste Marie François Lebon est le plus rapide en 34'48''. Le podium est complété par deux coureurs de l'AC St Paul: Joseph Duveau en 34'57'' et le traileur Géraldo Trulès en 35'01''. Côté féminin, les gazelles péi ont boudé l'épreuve laissant ainsi le podium à des anonymes ravies d'être sur le devant de la scène: Marie Quillevere s'impose en 43'56'', devant Pauline Masanet 44'40'' et Amandine Marchant 46'30''.

Course à pied: Relais de St Joseph 100% petit-ilois

Saint Jo Trail Team organisait un relais pédestre dimanche entre la mairie et Grand Coude, soit 18km et 1100m de dénivelé positif à parcourir en équipes de 7 relayeurs. Spécialistes de ce genre de course, l'équipe du COSPI s'est une nouvelle fois imposée, améliorant au passage le record de cette jeune épreuve qui a attiré hier une quinzaine d'équipes. Les hommes de Jean Jacques Prianon, emmenés par Johny Olivar et René Paul Vitry, ont bouclé l'épreuve en 1h13'42 devant l'ACS Grand Sud en 1h19'54 et le COPSI 2 en 1h20'05. Cerise sur le gâteau, les femmes du COPSI ont également fait main basse sur l'épreuve en 1h44'33.

VTT: 4 heures d'endurance de St Pierre

Le club T974 organisait les 4 heures d'endurance de St Pierre ce dimanche en matinée du côté de la ravien blanche. Pour la 1ère organisation du club, les 150 concurrents ont apprécié! Le beau temps et le parcours plutôt roulant ont fait le bonheur des binômes qui se sont relayés à chaque tour pendant 4 heures. A l'arrivée, l'équipe du club organisateur composée de Giovanni Gonthier et Mathieu Dijoux l'emporte avec 15 tours bouclés. S'en suit la paire Payet (William et Aurélien) du Team 974 également, à 3'17'' puis la paire Sainte Marienne composée de Jean Denis Armand et Bryan Maillot à 14'14''.

Athlétisme: Championnats de France en salle

Lyon accueillait ce week end les championnats en salle, nationaux et espoirs.

Le camp réunionnais revient avec deux médailles: Radj Narayanassamy (RCSD) a profité de l'absence du meilleur perchiste tricolore pour se hisser timidement sur le podium espoir avec un saut à 5m00, loin de son record personel mais qui lui permet de prendre la médaille de bronze. Sur le spirnt, Gustave Bonnaud (ACEN) boucle les 60m en 6"85 en finale et se pare d'argent. Les autres sprinteurs Anihla Dermont (CAG), Sébastien Dinot (RCSD) et Yann Randrianasolo (CA Balma) ont été éliminé en demi finale du 60m.

Enfin, la meilleure performance vient une fois encore d' Esther Turpin (Arras, pentathlon) qui était à Rennes pour les championnats de France d'épreuves combinées en salle. Elle totalise 4256 points et s'empare du titre de Championne de France espoir en indoor après avoir battu trois records personnels: 8"43 au 60m haies, 6m04 à la longueur et 2'19''96 au 800m.

Beachtennis: Championnat régional mixte reporté

La plage des Brisants de St Gilles les bains devait accueillir ce dimanche le championnat de la Réunion mixte de beachtennis, organisé par l'association les 3B. 64 équipes étaient engagés pour ce premier championnat de la saison. Malheureusement, en raison des mauvaises conditions météo, le tournoi a été reporté à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée.

Surf: 1ère coupe espoir reportée

La 1ère coupe espoir de la saison était programmée pour ce week end à St Gilles sur le spot des Brisants. Si quelques séries ont pu être lancé ce samedi matin dans de bonnes conditions, ces dernières se sont vite dégradées et ont contraint l'organisateur à suspendre la compétition. Dimanche matin, la compétition n'a pu reprendre, faute de conditions également. Elle sera donc reportée à une date ultérieure.

Boxe anglaise: Demi-finales du championnat de France

Trois Réunionnais étaient en lice pour les demi-finales du championnat de France amateurs de boxe anglaise ce week end à Hayange en Moselle. En légers, Bertrand Pasquin (BC Dionysien) a perdu face à Khalil El Hadri (BAM L’Heritage) et en -75kg Clément Hong Sik Kee (BC Metz) a perdu contre Lancelot Proton de la Chapelle (Beuzeville). Seul rescapé Jordan Rodriguez (Ring Berjallien) a battu Driss Friha (AS Corbeil Essone) en -56kg et défendra donc son titre au Havre le 18 février.

Surf: Mauvais départ pour Huscenot

Bien décidé a commencé sa saison tôt et fort, le Réunionnais Maxime Huscenot était à Hawai cette semaine pour le Volcom Pipe Pro, un WQS 3000. Versé directement au 3ème tour grâce à son classement 2016, Maxime avait la lourde tâche d'affronter le local Mason Ho qui ne s'est contenté que de 3 vagues pour construire son total de 15,60 points (7,50 et 8,10). Avec 3,90 et 3,27, Maxime était loin du compte mais pouvait tout de même espérer prendre la seconde place à Yago Dora (9,17). Troisième donc, le Réunionnais termine la compétition prématurément et devrait maintenant se rendre en Australie où il s'alignera sur le WQS 6000 de Newcastle, première étape importante dans sa quête de points.