Ce samedi 4 février 2017, quatre Réunionnais ont participé au tournoi international "Open Flatz" de lutte libre et lutte féminine cadet/junior en Autriche. Ils sont revenus de cette compétition avec une médaille d'or et deux médailles de bronze.

Ce samedi 4 février 2017, quatre Réunionnais ont participé au tournoi international "Open Flatz" de lutte libre et lutte féminine cadet/junior en Autriche. Ils sont revenus de cette compétition avec une médaille d'or et deux médailles de bronze.

Les quatre lutteurs péi qui ont participé sont Soumaya Hadjy Mamode, Valentin Damour, Charles Afa et William Ah-Oune. Le comité régional de lutte de La Réunion se félicite de "résultats très positifs". Les sportifs sont revenus sur leur île avec trois médailles !

Valentin Damour remporte la médaille d'or (junior, 54 kg, LCSJ, équipe de France). Il a réalisé une très bonne compétition en gagnant tous ses matchs avant le temps réglementaire en finale. Il a ensuite rencontré le numéro 1 Allemand qui l’avait battu l’année dernière lors de cette même compétition. Cette fois c’est le St-Josephois qui a dominé son adversaire sans trembler.

Soumaya Hadjy Mamode a quant à lui remporté une médaille de bronze (junior, 58 kg, LCSJ, équipe de France). Ses qualités lui ont permis de décrocher une sélection en équipe de France. Avec des matchs de haut niveau, cette médaille laisse espérer une bonne saison. Soumaya qui est au club élite de Saint-Joseph intègre durant trois mois le pôle France féminin de Ceyrat. Une manière différente de préparer le championnat de France féminin en avril.

Médaille de bronze aussi pour Charles Afa (junior, 84 kg, LCSJ, équipe de France). Habitué aux podiums internationaux, il réalise une bonne compétition. Affaibli par une grippe durant la semaine il n’a cependant pas pu être à 100% de ses qualités.

Le dernier participant, William Ah-Oune (junior, 54 kg, LCSJ, pôle France), ne s'est pas classé. Lors des qualifications, il domine son adversaire techniquement mais en fin de match se laisse surprendre et perd par tombé. Il ne sera pas repêché.

Au lendemain de cette compétition, le dimanche 5 février, c’est à l’Entre-Deux que se sont déroulés les championnats de lutte gréco-romaine, lutte féminine de minime à junior et lutte libre pour les seniors.

Les championnats de La Réunion permettent de déterminer les meilleurs par catégories mais ils sont surtout sélectifs pour les championnats de France qui auront lieu au mois d’avril en métropole. La sélection sera connue dans quelques jours.

En marge des championnats de La Réunion, il y a eu la 2éme journée jeunes de la saison (poussins et benjamins). Les petits se sont déplacés en nombre (plus de 60) et se sont affrontés toute la matinée.