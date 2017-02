Volley, Badminton, Handball... Les principaux évènements sportifs de ce week-end.

Volleyball: 13ème journée de championnat

La 13ème journée de championnat régional 1 est programmée pour ce samedi.

Côté masculin, quatre rencontres sont au programme:

- VBC Cote Ouest vs Aigles Blancs à 18h00 à Plateau Caillou

- SDOVB vs VBC St Denis à 20h00 à St François

- St Leu vs a Chaloupe au 20h00 au centre ville

- TGV vs St Pierre à 20h00 au 12ème km

Côté féminin, les Aigles Blancs seront au repos ce week end, ce qui laissera le champ libre au TGV pour prendre seul la tête du classement. Quatre rencontres sont programmées:

- TGV vs St Pierre à 18h00 au 12ème km

- SDOVB vs St Leu à 18h00 à St François

- Ste Marie vs St Denis à 20h00 à Flacourt

- VBC Cote Ouest vs St André à 20h00 à Plateau Caillou.

Handball: 14ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine jouera ce vendredi soir pour le compte de la 14ème journée. Six rencontres sont programmées:

Saline – Chateau Morange à 20h30 à Vue Belle

Bois de Nefles – Possession à 21h15 à St Paul

Pannonnaise – Le Port à 20h30 à Paul Moreau

Joinville – Cressonnière à 21h00 à Bellepierre

St Pierre – St Gilles à 21h15 à Casabona

ASHBT – JSB à 21h15 au 14ème km

Handball: 12ème journée féminine

La D1 féminine a rendez-vous ce samedi soir pour disputer la 12ème journée de championnat avec cinq rencontres au programme:

ASMJC Saint-Louis - Tamponnaise HBF à 19h30 à Victor Schoelder

HBC Saint-Joseph - JS Saline à 20h30 à Ganowsky

HBF Saint-Denis - FC Port à 19h30 à Bellepierre

JSB - Case Cressonnière à 19h30 aux Marsouins

HBC Possession - HBC Bois-de-Nèfles à 20h30 à Daniel Narcisse

Basketball: 16ème journée pré-nationale

La 16ème journée de prénationale masculine débutera ce vendredi avec deux rencontres à 20h30 et se terminera samedi soir (20h30 également) avec les deux rencontres restantes:

Tamponnaise – St Pierre au 12èmekm (vendredi)

Etang Salé – Aiglons d'orient à Jean Joly (vendredi)

BCD – St Paul 1 à Champ Fleuri (samedi)

COM – Ste Marie à la Montange (samedi)

Saint Paul 2 sera au repos ce week end.

Basketball: Poules des As féminine

La 3ème journée de la poule des As féminine aura lieu ce samedi à 18h30 avec deux rencontres:

Tamponnaise - CS Portois à l'espace basket du Tampon

BC Dionysien - BC St Leu au gymnase de Champ Fleuri

Football: St Louisienne vs Bidvest Wits

La Saint Louisienne affrontera samedi les Sud Africains du Bidvest Wits en match aller du Tour Préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Le match aura lieu à 19h00 au stade Théophile Hoareau de Saint Louis.

Squash: Championnats 2ème et 4ème série

Les meilleurs Réunionnais ont répondu présents pour ce weekend. Pas moins de 58 compétiteurs et compétitrices viendront en découdre pour remporter le titre de champion de la Réunion lors de ces championnats 2ème et 4ème série sur les cours du Squash Club Tampon.

Ce Championnat de la Réunion est qualificatif pour les championnats de France, 2ème série à Nantes et 4ème série à Roanne, du 17 au 19 Mars 2017.

Judo: 1er Open International de Saint Denis

Le Judo Club Municipal de St Denis organise le 1er Open International de la Ville de St Denis samedi de 13h30 à 18h00 pour les cadets et dimanche de 8h30 à 13h00 pour les minimes. L'évènement aura lieu au Dojo Régional de Champ Fleuri en présence des délégations de Madagascar, Mayotte et l'Ile Maurice.

Escrime: 3ème tour de la coupe épée

La St Pauloise organise samedi et dimanche le 3ème tour de la coupe de la Réunion épée. Samedi sera consacré aux moins de 17 ans et moins de 14 ans (nés en 2003) à partir de 14h00. Dimanche sera réservé aux moins de 14 ans à 9h00, séniors à 10h00 et moins de 11 ans à 13h30.

Badminton: Tournoi du BCSA

Le gymnase Michel Debré de Saint André accueillera ce week end le tournoi séniors du BCSA. Le tournoi ouvert à partir de la catégorie minimes, se jouera en simple et en doubles, hommes et dames. Les matches débuteront samedi à 13h00 et dimanche à 9h00.

VTT: 1ère manche de la coupe régionale XC

L'UCT organise la 1ère manche de la coupe de la Réunion de vtt xc ce dimanche sur le site du Champ de Foire de la Plaine des Cafres. Les courses débuteront à 8h00 pour les plus jeunes et s'enchaineront jusqu'à 10h30, départ de la course hommes pour 5 tours, soit 22km.

Ce premier rendez-vous officiel de la saison devrait attirer bon nombre de vttistes et de routards en recherche de repères après quelques semaines de préparation sans course.

Course à pied: Championnat régional de cross country

Cette année encore, le COSPI organise le championnat régional de cross country au domaine du relais de Petite Ile. La journée commencera à 7h30 avec la course Master pour 7km. S'en suivront les féminines à 8h15 pour 5,2km puis les hommes séniors et espoirs à 8h50 pour 9,2km. Les courses pour les plus jeunes catégories s'enchaineront de 9h30 à 12h00, heure du départ du cross court (4km) qui cloturera l'évènement.

Après deux années de domination, David Hauss ne sera pas au départ pour défendre son titre.

La course est donc ouverte: Rudy Barret second l'an dernier et Ulrich Balzanet 3ème sont de sérieux prétendants. Géraldo Trulès qui a effectué sa rentré sur les 10km de l'Entre Deux samedi dernier peut aussi prétendre au podium. Il faudra aussi compter sur Mickael Bouche, vainqueur du trail urbain de St Pierre en début de saison, et les coureurs du COSPI récents lauréats des relais du volcan et de St Joseph. Côté féminin, même constat: Anne Cécile Delchini lauréate en 2015 et 2016 ne devrait pas défendre son titre cette année. Le champ est libre pour Julie Rivière, très en forme depuis quelques semaines ou encore Fleur Santos Da Silva qui a presque tout gagné en 2016.

Moto: 1ère manche du championnat régional motocross

Le circuit Pascal Ravenne de la Ravine Malheur accueillera ce dimanche la 1ère manche du championnat de la Réunion de motocross, organisé par le MC Tracer. Les contrôles techniques se feront le samedi de 14h à 17h. Dimanche, la journée commencera par les essais de 8h00 à 10h00 selon les catégories. La 1ère manche est programmée à 10h00 et la seconde à 13h50 selon les catégories.

Tir à l'arc: Tir FITA et fédéral

Le Club les Archers du Colosse Saint-André organise une compétition Fédéral/FITA ce dimanche au Parc du Colosse. Un départ fédéral est proposé le matin à 9h15 puis un départ Fita l'après midi à 13h45.

Beachtennis: Championnat régional mixte

La plage des Brisants de St Gilles les bains accueillera ce dimanche le championnat de la Réunion mixte de beachtennis, organisé par l'association les 3B. Initialement programmé dimanche dernier, le tournoi a été reporté en raison des mauvaises conditions météo.

Ce sont 64 équipes qui tenteront de ravir le titre parmi lesquelles les 16 meilleures seront dispensées de la phase qualificative sous forme de poules qui débutera tôt le matin. On retrouvera ainsi quelques uns des meilleurs beacheurs de l'île avec les soeurs Hoareau Marie Eve et Mathilde, Fred Pamard, Théo Irigaray, le couple Vadel, Lionel Bertolini, Patrice Bang, Yankell Clavery... et bien d'autres.

Squash: Championnats de France élite

Plusieurs joueurs formés à la Réunion et maintenant licenciés en métropole disputeront ce week end les championnats de France élite à Vendargues dans l'Hérault. Jérôme Dadot (Auvergne), Sébastien Bonmalais (Squash OI/Toulon), Laura Gamblin (Créteil) et Océane Cebollada (La Rochelle) sont engagés pour la compétition qui débutera ce vendredi après midi.