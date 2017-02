Ci-après, l'intégralité des résultats sportifs de ce week-end.

Volleyball: 13ème journée de championnat

La 13ème journée de championnat régional 1 était programmée samedi dernier. Côté masculin, les favoris se sont imposés et le TGV mène toujours au classement avec 33 points, devant les Aigles Blancs (31 points) qui ont concédé un set dans leur derby de l'ouest face au VBC Cote Ouest. Le SDOVB a gagné le derby dionysien et pointe 3ème au classement avec 26 points. Enfin, St Leu a remporté le derby saint leusien face à la Chaloupe et pointe 4ème au classement avec 26 points également.

VBC Côte Ouest - US Aigles Blancs 1 - 3 (21-25, 25-18, 25-18, 25-12)

Saint-Denis OVB - VBC Saint-Denis 3 - 0 (25-22, 25-21, 25-21)

VBC Saint-Leu - VBC Chaloupe 3 - 0 (25-17, 25-14, 25-13)

Tampon GV - VB Saint-Pierre 3 - 0 (25-17, 25-18, 25-22)

Côté féminin, le TGV a profité que les Aigles Blancs soient au repos pour prendre 3 points d'avance au classement et pointer désormais seuls avec 33 points. Le SDOVB, 3ème avec 29 points, a assuré une large victoire sur St Leu. Enfin, le VBC Côté Ouest, en embuscade pour le podium, a commis un faux pas en chutant à domicile face à St André.

VBC Côte Ouest - ASV Saint-André 0 - 3 (18-25, 20-25, 16-25)

Tampon GV - VB Saint-Pierre 3 - 1 (25-16, 18-25, 25-13, 25-21)

Saint-Denis OVB - VBC Saint-Leu 3 - 0 (25-12, 25-10, 25-23)

Sainte-Marie VB - VBC Saint-Denis 0 - 3 (19-25, 16-25, 21-25)

Handball: 14ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine a joué sa 14ème journée vendredi soir dernier. Les trois premiers du classement se sont assuré une victoire pour repartir avec les 3 points de la victoire: Cressonière 1er avec 42 points, Tampon 2nd avec 40 points et Château Morange 3ème avec 37 points.

JS Saline - AS Château-Morange 15-38

HBC Bois-de-Nèfles - HBC Possession 35-32

JS Panonnaise - Port HBC 22-24

Joinville - Case Cressonnière 30-38

Saint-Pierre HBC - ASC Saint-Gilles 33-27

ASHB Tamponnais - JSB 31-24

Handball: 12ème journée féminine

La D1 féminine a disputé samedi soir sa 12ème journée de championnat. Le HBF St Denis reste en tête avec 36 points grâce à sa victoire sur le Port, la Tamponnaise est seconde avec 33 points après sa victoire à St Louis et enfin, la JSB est 3ème avec 33 points également grâce à sa victoire sur la Cressonière.

ASMJC Saint-Louis - Tamponnaise 24-32

JSB - Case Cressonnière 26-22

HBF Saint-Denis - FC Port 35-23

HBC Saint-Joseph - JS Saline 28-23

HBC Possession - HBC Bois-de-Nèfles 28-24

Basketball: 16ème journée pré-nationale

La 16ème journée de prénationale masculine a eu lieu vendredi et samedi soir. Sur les quatres rencontres programmées, seules deux ont eu lieu, les autres étant reportées pour problème de salle. Cela n'a pas empêché St Paul 1 de jouer et d'infliger une défaite au BCD sur son terrain (61-84) pour garder la tête du championnat avec 27 points en 13 matchs. Derrière, la Tamponnaise totalise 26 points après sa victoire sur St Pierre (67-58) vendredi soir, mais a déjà disputé 15 rencontres.

Enfin, les rencontres entre Etang Salé et les Aiglons, puis le COM et Ste Marie seront reportée à une date ultérieure.

Basketball: Poules des As féminine

La 3ème journée de la poule des As féminine a eu lieu ce samedi en fin de journée. La Tamponnaise a enregistré sa 3ème victoire consécutive et pointe seule en tête du classement avec 6 points, suivie du BCD 5 points, du Port 4 points et de St Leu 3 points.

Tamponnaise BB - CS Portois basket 56-42

BC Dionysien - BC Saint-Leu 81-69

Football: La St Louisienne se paye Bidvest Wits

La Saint Louisienne affrontait samedi les Sud Africains du Bidvest Wits en match aller du Tour Préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique. Menés au score à la mi-temps, la St Louisienne a trouvé de belles ressources en seconde période et s'est montrée plus offensive surtout dans les contres. En ouvrant son compteur à la 60ème minute grâce à Sophie, la St Louisienne a joué plus libérée avant de s'imposer finalement après un pénalty transformé de Visnelda. 2-1 score final, la St Louisienne ira jouer le week end prochain son match retour en terre sud africaine avec un petit point d'avance.

Squash: Championnats 2ème et 4ème série

Samedi et dimanche sont déroulés les championnats de Ligue de 2ème et 4ème série. La compétition a eu lieu dans les locaux du Squash club du Tampon avec une soixantaine de joueurs et joueuses.

Chez les messieurs Clément Gonthier s'offre le titre de Champion de la Réunion 4ème série en battant Yannick Cadet en finale. Pour la 2ème série homme Billy Paton le champion en titre affirme son statut et devient à nouveau Champion de la Réunion en dominant Julien Basora en finale.

Chez les dames pour la 2ème série Marjory Fosse, tête de série n°1, montre l'étendue de son talent et devient Championne de la Réunion en battant en finale la jeune Kara Lincou qui du haut de ses 13 ans affiche un niveau de grande qualité.

Les Champions de Ligue sont qualifiés pour le Championnat de France qui aura lieu du 17 au 19 mars à Nantes pour les 2ème série et à Roanne pour les 4ème série.

Judo: 1er Open International de Saint Denis

Le Judo Club Municipal de St Denis organisait le 1er Open International de la Ville de St Denis samedi pour les cadets avec 90 combatants et dimanche pour les minimes avec 124 combattants. Voici les vainqueurs de chaque catégorie:

En cadettes:

-40 kg: RATO Melissa JUDO CLUB ST DENIS

-44 kg: FIGARO Kersila (MUS)

-48 kg: MULOT Salome JUDO CLUB DE BOIS DE NEFLES

-52 kg: JEAN BAPTISTE DIT PARNY Emmy A.DOJO GUY QUINTIN-JCM ST PAUL

-57 kg: DUFESTIN Floriane DOJO DE LA RAVINE

-63 kg: HALE Zoe JUDO CLUB DE L OUEST REUNION

-70 kg: BERTSCHY Mayla JUDO CLUB ST DENIS

+70 kg: FONTAINE Lea DOJO ST LEU

En cadets:

-46 kg: FONTAINE Raphael DOJO PORTOIS

-50kg: BERTIN Samuel JUDO CLUB ST DENIS

-55 kg: LATCHOUMANE Samuel JUDO CLUB ST DENIS

-60 kg: BAILLIF Ryan DOJO PORTOIS

-66 kg: PINCHARD Ruddy OLYMPIQUE JUDO STE MARIE

-81 kg: FOUGEROUX Rayane SAMOURAI C ST JOSEPH

-90 kg: DALLEAU Robin Pierre US SALAZES

+90 kg: TAPACHES Keran JUDO CLUB ST DENIS

En minimes filles:

-36 kg: PAUSE Celia US SALAZES

-44 kg: MASSEAUX Ingrid DOJO HUANG YING CHIN JC AMITIE

-48 kg: CHABOT Nelsy A UCHI KOMI JC TROIS BASSINS

-52 kg: SAMAT Carine DOJO PORTOIS

-57 kg: ZITTE PAYET Orlane DOJO HUANG YING CHIN JC AMITIE

-63 kg: COULON Emma JUDO CLUB ST DENIS

-70 kg: VIROLEAU Lucie JUDO CLUB DE L OUEST REUNION

+70 kg: HOAREAU Karla JUDO CLUB ST DENIS

En minimes garçons:

-34 kg: ALCINOUS Francis JUDO CLUB LA SALINE

-38 kg: DUBOSCQ Mahe FOYER DES JEUNES JOINVILLE

-42 kg: VIRASSAMY RANGASSAMY Lucas Jarod DOJO HUANG YING CHIN JC AMITIE

-46 kg: HERIZO Mickael (MDG)

-50 kg: PAYET Victor JUDO CLUB ST DENIS

-55 kg: DAMOUR Mathias DOJO PORTOIS

-60 kg: FONTAINE Robin US SALAZES

-66 kg: DESBLANC Julien FOYER DES JEUNES JOINVILLE

-73 kg: POTER-LEDOYEN Mathieu A DOJO GUY QUINTIN JCM ST PAUL

+73 kg: CHERON Matthieu DOJO HUANG YING CHIN JC AMITIE

VTT: La 1ère manche de la coupe régionale XC pour Chane Foc

L'UCT organisait la 1ère manche de la coupe de la Réunion de vtt xc ce dimanche sur le site du Champ de Foire de la Plaine des Cafres. Les meilleurs vététistes de l'île étaient présents pour l'ouverture de la coupe régionale et c'est le jeune coureur du CCSL Julien Chane Foc qui s'est imposé pour sa 1ère course en sénior. Il devance largement (5'32) ses coéquipiers saint louisiens Quentin Soubadou et Grégory Maillot qui termine ensemble et compsent un podium 100% CCSL. Parmi les favoris, on retrouve Giovanni Gonthier à la 4ème place, Mathieu Desserprit seulement 6ème, Anthony Céleste 8ème ou encore Jean Denis Armand 15ème, c'est dire le niveau de la course!

Course à pied: 1200 coureurs au Championnat régional de cross country

Cette année encore, le COSPI organisait le championnat régional de cross country au domaine du relais de Petite Ile. Avec plus de 1200 coureurs classés toutes catégories confondues, l'évènement enregistre un record de participation.

Dans la course élite hommes, le Comorien Daou Bacar Mouhamadi (EN) a survolé les débats avec le Mauricien Mohammad Dookun dans sa foulée. En 3ème position, le coureur du COSPI Ulric Balzanet s'offre le podium et le titre régional tant convoité, à plus d'une minute du vainqueur.

Chez les féminines, sans surprise Julie Rivière décroche le titre qui lui était promis en l'absence de Delchini, devant Fleur Santos da Silva et Camille Bruyas; toutes trois du même club, le podium est donc 100% dominicain. En masters, on retiendra la victoire de Marie Noelle Bourgeois (RCSD) et Jean Marie Cadet (EN).

Du côté des plus jeunes, les champions sont: Sébastien Issarambe (CASL) et Nina Hijasewic (RCSD) en juniors, Mattéo Nicolas (CAPOSS) et Justine Chagnaud (ACSP) en cadets, Franck Victoire (RCSD) et Marie Wendy Olsence (ACSGS) en minimes, Yannick Fougeroux (SPAC) et Zelie Charlier (SPAC) en benjamins et Vadim Rousseau (DA) et Alicia Lopez (EN) en poussins.

Moto: 1ère manche du championnat régional motocross

Le circuit Pascal Ravenne de la Ravine Malheur accueillait ce dimanche la 1ère manche du championnat de la Réunion de motocross, organisé par le MC Tracer. Guillaume Baillif, champion en titre, a dominé les deux premières manches du jour, talonné par Ykhlass Onia.

Dans la 3ème, les deux hommes ont livré un joli spectacle: Onia, bien décidé a l'emporté après deux 2ndes places, fait course en tête avec Baillif dans sa roue, qui finit par chuter en voulant le suivre d'un peu trop près. Pour autant, le champion ne s'avoue pas vaincu et tente de lutter jusqu'au bout mais son genou douloureux le contraint finalement à réduire l'allure; il terminera 5ème de la manche.

Onia s'impose donc et remporte le classement général du jour avec 69 points, contre 66 pour Baillif, second. Dylan Técher, 3ème toute la journée, totalise 60 points. La seconde manche aura lieu dans 15 jours au Petit Tampon.

Squash: Championnats de France élite

Plusieurs joueurs formés à la Réunion et maintenant licenciés en métropole disputaient ce week end les championnats de France élite à Vendargues dans l'Hérault.

Jérôme Dadot (Auvergne): éliminé en 8ème par Auguste Dussourd, 12ème.

Sébastien Bonmalais (Squash OI/Toulon): éliminé en quarts par Geoffroy Demont, 7ème.

Laura Gamblin (Créteil) : éliminée en 8ème par Maud Duplomb, 9ème.

Océane Cebollada (La Rochelle) : éliminée en 8ème, 14ème.

Athlétisme: Jérémy Hubert vice champion de France

Six athlètes réunionnais étaient à Nantes ce week end pour les championnats de France jeunes indoor. Jérémy Hubert réalise la meilleure performance réunionnaise avec un saut à la perche à 4m95 qui lui permet de décrocher la seconde place du concours et le titre de vice champion de France junior.

On attendait une belle performance de Fabrisio Saidy (Dominicaine) sur 400m mais il n'a pas passé le cap des séries. Lucy Sincère est éliminée en demi finale du 60m haies avec 8"91, Quentin Aboukir est 14ème à la hauteur avec 1m93, Raphael Mohamed (CAPOSS) termine 7ème du 60m haies en 8"19 et Alexis Quest n'enregistre aucune barre à la perche et n'est pas classé.