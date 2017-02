Voici les résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Volleyball: 14ème journée de championnat

La 14ème journée de championnat régional 1 était programmée samedi. Côté masculin, le leader tamponnais a largement dominé la Chaloupe et conforte ainsi sa place de premier du classement avec 36 points. Le choc entre le second, les Aigles blancs, et le 3ème, le SDOVB a tourné à l'avantage des Saint Paulois qui totalisent désormais 31 points au classement, contre 26 pour le SDOVB. Le dernier match de cette 14ème journée entre St Denis et St Leu est programmé pour le jeudi 23 février.

AV Entre-Deux - VBC Côte Ouest 2-3 (22-25, 25-20, 25-23, 17-25, 13-15)

VBC Chaloupe - Tampon GV 0-3 (19-25, 19-25, 14-25)

US Aigles Blancs - Saint-Denis OVB 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Côté féminin, le leader Tamponnais a infligé une lourde défaite à St André et comme pour l'équipe masculine, totalise 36 points en tête du classement. Les Aigles Blancs ont remporté le derby de l'Ouest et se tiennent toujours à 3 points du leader. Enfin, le SDOVB, 3ème du classement, n'a concédé qu'un petit set face à St Pierre et reste 3ème avec 32 points.

VBC Saint-Leu - Sainte-Marie VB 3-0 (25-15, 25-15, 25-23)

VB Saint-Pierre - Saint-Denis OVB 1-3 (14-25, 23-25, 25-23, 14-25)

ASV Saint-André - Tampon GV 0-3 (18-25, 15-25, 17-25)

US Aigles Blancs - VBC Côte Ouest 3-0 (25-10, 25-15, 25-22)

Handball: 15ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine disputait sa 15ème journée de championnat vendredi soir. La Cressonnière a dominé la JSB aisément et reste ainsi en tête du championnat avec 45 points. Le Tampon, second, a essuyé un revers face à St Gilles les hauts et se retrouve désormais distancé par le leader de 4 points et talonné d'un point par le 3ème, Chateau Morange, vainqueur de la Possession.

ASC Saint-Gilles - ASHB Tamponnais 32 - 31

AS Château-Morange - HBC Possession 38 - 21

Joinville - HBC Bois-de-Nèfles 39 - 37

Port HBC - Saint-Pierre HBC 20 - 33

JSB - Case Cressonnière 25 - 34

JS Saline - JS Panonnaise 36 - 23

Handball: 13ème journée féminine

La D1 féminine disputait samedi soir sa 13ème journée de championnat. Le HBF St Denis a dominé la Cressonnière et totalise 39 points en tête du championnat. La Tamponnaise, seconde avec 36 points, a écrasé la Saline et la JSB, 3ème avec 36 points également, a facilement dominé Bois de Nefles.

Case Cressonnière - HBF Saint-Denis 20-25

HBC Bois-de-Nèfles - JSB 18-27

ASMJC Saint-Louis - HBC Possession 27-26

Tamponnaise HBF - JS Saline 45-14

FC Port - HBC Saint-Joseph 28-27

Basketball: 17ème journée pré-nationale

La 17ème journée de pré-nationale masculine a eu lieu vendredi et samedi soir.

Le BC St Paul1 a largement dominé Etang Salé et se positionne comme leader du championnat avec 29 points et seulement 15 matchs joués. La Tamponnaise est passée seconde avec 28 points et 16 matchs joués, en écrasant Sainte Marie, tandis que Saint Pierre chutait de peu face au BC Dionysien et passait 3ème avec 26 points et 15 matchs joués.

Saint-Pierre BB - BC Dionysien 75 - 78

BC Saint-Paul 1- MC Etang-Salé 84 - 49

Sainte-Marie Basket - Tamponnaise BB 58-115

Aiglons d’Orient - BC Saint-Paul 2 64-73

Basketball: 4ème journée de la Poule des As féminine

La 4ème journée de la poule des As féminine a eu lieu samedi en l'absence du leader tamponnais parti joué les 16èmes de finale du trophée coupe de France face à l'Olympique Sannois Saint Gratien, vainqueur par 65 à 51. Le match face au BC Dionysien est donc reporté. En revanche, le match entre St Leu et le Port a bien eu lieu et a tourné à l'avantage du second nommé, 58 à 51.

Football: Matchs en retard et matchs de coupe

Ce week end, plusieurs matchs étaient programmés, que ce soit en championnat (match en retard) ou en coupe avec le début des 8èmes de finale de la coupe de la Réunion.

D1R: JS St-Pierroise - AS Excelsior 2-1

16èmes de finale Coupe Dominique-Sauger

US Bellemène Canot - AJS Bois d’Olives 1-0

ASC Monaco - AS Plate 4-4 a.p. (6-5 tab)

JS Bois de Nèfles - AS Montgaillard 5-0

Jean Petit FC - FC Moufa 1-0 a.p

FC 17ème KM - AD Vincendo 3-1

Tampon FC - Et Salazienne 5-1

8èmes de finale Coupe Réunion

AS Marsouins - FC Parfn, stade Marivan 1 - 0

AS Ste-Suzanne - AFC St Laurent, stade Repiquet 1 – 0

Football: Match retour pour Saint-Louis

Saint-Louis disputait ce samedi son match retour de coupe des clubs champions d'Afrique face aux sud africains de Bidvest Wist, à Johannesburg. Vainqueurs 2-1 lors du match aller le week end précédent, les Saint Louisiens pouvaient prétendre à la qualification. Menés 1-0 à la demi-heure de jeu, tout est encore possible, mais le 2ème but à la 46ème au retour des vestiaires assombrit l'avenir des Réunionnais en coupe d'Afrique. Quand Sylvain Philéas ramène son équipe à 2-1 à la 78ème minute, tout est alors possible mais les Sud Africains ne lâchent rien et enfonce le clou à la 86ème pour remporter finalement le match 3-1.

Cyclisme: 3ème journée de la coupe régionale piste

Le vélodrome de Champ Fleuri accueillait samedi la 3ème journée de la coupe régionale sur piste. Le tour départ arrêté a été dominé par les juniors Kenji Hoarau (CCSL) en 24"63, devant Marius Cadena (CASL) en 25"75 et Aurélien Grondin (CCB) en 26"06. Dans la course aux points, Lionel Fontaine (T974) s'est montré le meilleur avec 34 points, contre 29 pour Thibault Derfla (T974) et 28 pour Erick Bérile (VCE). Enfin, sur les 200m lancés, Julien Florance (CCSL) a été le plus rapide en 11"97, devant Aurélien Payet (T974) 12"08 et Kenji Hoarau (CCSL) 12"13.

Kickboxing: La Nuit des Champions

La Halle de St Joseph accueillait samedi soir les amateurs de kickboxing, K1, full contact et muay thai pour plusieurs combats orchestrés par l'ASCE Vincendo, et surtout deux ceintures mondiales ISKA.

Ceinture mondiale K1 rules ISKA: Abdellah Ezbiri (Fighter 69 Lyon) bat Giovanni Boyer (BDN) à la majorité des juges

Ceinture mondiale full contact ISKA : Cedrick Peynaud (Cenvint Paris 13e) bat Olivier Yasser Lagarrigue (Fighter 69 Lyon) arrêt arbitre 4ème

Ceinture Nuit des Champion sous forme de tournoi à 4 en moins de 75 kg: demi-finales: Yannick Carpaye (SPBC) bat Hugues Nlate (Romainville) et Boris Siva (AKBOS) bat Stéphane Tanjama (AOGF). Finale: Yannick Carpaye bat Boris Siva aux points.

K1 rules juniors -54 kg: – William Bedan (ASCE V) bat Mickaël Didat (AJJSA)

K1 rules juniors -63,5 kg: Dylan Clerville (ASCE V) bat Mehdi Benaldelbari (Cenvint)

K1 rules A -63,5 kg: Hendrick Clain (BDN) bat Kevan Sala (ASCE V)

K1 rules B -86 kg: Fabien Romero (Romainville) bat Rémi Moudingo (AKBOS)

Kick seniors B -57 kg: Giovanny Ichana (KBB) bat Logan Menard (Cenvint Paris)

Kick séniors B -71 kg: Alain Ramanitra (Petite-Ile) bat Andy Huet (ASCE V)

Kick seniors B -71 kg: Vincent Bergamme (ASCE V) bat Stéphane Tardits (Cenvint)

Muay thaï B -63,5 kg: Rebecca Thomas (Team Expedito) bat Lewis Bordier (Baobab)

Muay thaï A -75 kg: Damien Cazambo (Jet Boxing) bat Rémi Imize (Perfect Gym)

Pancrace seniors B -70 kg: Fabrice Moinache (ALCSM) bat Ulrich Jalma (AJJSA)

Cyclisme: Ouverture de la saison route à Saint-Joseph

Dans le cadre des 40 ans du VCSJ, le club organisait le Grand Prix d'ouverture ce dimanche à Saint-Joseph. Dans la course "élite" longue de 96km, Arthur Vatel (CCSL) s'est montré le plus malin en portant l'estocade dans l'avant dernier tour, se défaisant ainsi de ses compagnons de route sans aller disputer le sprint et glaner ainsi sa première victoire. Il devance Jean Denis Armand (SMVC) avec qui il était parti en contre, et Emmanuel Chamand (VCSD) échappé depuis le début de course.

VTT: 1ère manche de la coupe régionale DH

Le MTB Racing Club organisait la 1ère manche de la coupe de la Réunion de descente dimanche aux Makes. Romain Payet (ACPR) a signé le scratch des 2 manches du jour et remporte de fait cette 1ère coupe régionale, devant Bruno Payet (T974) à 7"95 et Alexandre Sicard (RMRC) à 9"22 diminué par une sérieuse entorse de la cheville...

BMX: 1ère manche de la phase finale

Le Bicross Club Oméga organisait la 1ère manche de phase finale du championnat ce dimanche sur la piste de Cambaie à St Paul. Les vainqueurs par catégories sont: Gopal M’Ji (CSSD, poussin), Montusclat Raphaël (BCO, pupille), Dijoux Raphaël (BCO, benjamin), Ajaguin Judickaël (VCT, minime), Dijoux Stéphane (CBT, cadet), Grosset Mathieu (Ppa, junior), Nativel Romain (VCT, 19ans et+), Lo Shung Line Sébsatien (VCT, cruiser 25/34), Etheve Guillaume (VCT, cruiser 35+).

Karaté: Championnat régional de kata

Le dojo régional de Champ Fleuri accueillait dimanche le championnat régional de kata, individuel et par équipe, pour les catégories de poussins à vétérans. Les vainqueurs sont:

Poussines: Angèle Simon (Bras-Panon)

Pupilles F: Moera Maquiha (Bernica)

Benjamines: Emma Alamélou (Okinawa)

Minimes F: Gabrielle Fontaine (KC Carpin)

Cadettes: Ludivine Zitambi (Ste-Suzanne)

Juniors F: Helvétia Taily (KC Carpin)

Seniors F: Mélissa Vavelin (Daishin)

Vétérans F: Marie Angapin (Bushima)

Poussins: Nathan Hoareau (Daishin)

Pupilles G: Nathan Lauret (Ste-Suzanne)

Benjamins: Enzo Leste (Bras-Panon)

Minimes G: Mathéo Sinazie-Modély (Daishin)

Cadets: Ken Fontaine (KC Carpin)

Juniors G: J. Quentin Dalleau (KC Carpin)

Seniors H: Stevie Tse Hai Shing (Joinville)

Vétérans H: Lionel Aquino (Lionel)

Equipe Poussines – Pupilles: KC Léo

Equipe Benjamins – Minimes: La Chaloupe

Equipe Cadettes – Juniors: SKC Carpin

Trail: 5ème cross de la Savane

L'association Tipa Tipa organisait son traditionnel cross de la savane pour la 5ème fois, ce dimanche à St Gilles les hauts. 800 coureurs étaient au départ à 6h au case de St Gilles pour parcourir les 20km du parcours en direction du Cap LaHoussaye via la Savane. A l'arrivée, le Comorien du TCSA Mohamed Safaoui établit un nouveau record en 1h25'23. Il devance le local Jean Patrice Payet (CAPOSS) d'un petite minute et Géraldo Trulès (ACSP) de 1'20. Côté féminin, en l'absence de réelle tête d'affiche, Johanna Smith s'offre la course avec le superbe chrono de 1h51'38'. Elle devance Laura Guerdin (1h52'59) et Coline Bandrabur (CAPOSS, 1h53'38).

Escrime: Coupe fleuret à St Pierre

89 tireurs étaient hier à St Pierre pour disputer la coupe fleuret organisée par le club de l'Espadon au gymnase de la linge des bambous. Les vainqueurs de chaque catégorie sont:

M7: Eva Andriaanjaka (Buse).

M9G: Corentin Therezo-Gehin (Tampon).

M9F: Mélissa Abdoulaziz (Buse).

M11G: Alexis Ah Pine (Tampon)

M11F: Alice Eladari (Buse)

M14G: Médéric Ognard (Tampon).

M14F: Marion Rousseau (Tampon).

M17F: Samya Charbonnel (Tampon).

M17G: Médéric Ognard (Tampon).

Séniors G: Etienne Thevenon (Espadon)

Seniors F: Soa Rousseau (Tampon)

Athlétisme: Esther Turpin en argent aux Championnats de France élite indoor

Elle voulait gagner le pentathlon, comme elle l'avait fait à Rennes il y a trois semaines au championnat espoirs. Elle est passée tout près! Moins rapide au 60m haies (8"52) et moins performante en hauteur (1m61) et au poids (12m26), Esther Turpin a néanmoins trouvé les ressources pour sauter en longuer à 6m04 et exploser son record personnel sur 800m (2'17"35 contre 2'19''96 à Rennes!) et s'emparer de l'argent à seulement 20 points du titre national! Avec un total de 4160 points, elle s'offre son premier titre (vice championne de France) en élite derrière Laura Arteil qui totalise 4180 points.

