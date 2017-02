Ce week-end du samedi 25 et dimanche 26 février 2017 sera le dernier d'une longue série de stages réalisés sur l'île depuis octobre 2016 pour la constitution d'une sélection de la Réunion avant le départ pour Brest prévu mercredi prochain. "Nos neuf jeunes bloqueurs sont particulièrement motivés et attendent avec impatience le début de la compétition" indique Philippe Gaboriaud, entraineur et coordonateur de l'équipe régionale de La Réunion.

Dans cette sélection on retrouve Elma Fmeuret (7A l’ouest) en junior fille, une habituée de l’épreuve avec déjà 6 participations à un championnat de France de bloc qui fait son retour sur cette discipline après une grosse saison internationale couronnée de succès en vitesse. Bien qu’en phase de reprise, Elma aura à coeur de montrer qu’elle est une redoutable compétitrice qui donnera tout pour accéder à la finale.

Emmanuel Admete (A.S. Entrepot), lui aussi en junior, ne manque pas non plus d’expérience pour sa 6ème participation à cette épreuve nationale qu’il abordera avec la maturité et le potentiel physique lui permettant de prétendre au podium.

Solène Moreau (Austral Roc) , championne de France en titre et forte de deux sélections en équipe de France jeune de bloc la saison dernière, ira défendre sa couronne en minime dans une catégorie où les prétendantes se bousculent…

La toute jeune minime première année Kintana Iltis (Austral Roc) aura aussi son mot à dire pour sa première participation. Kintana confirme sa progression dans cette discipline avec la réalisation de son tout son premier 8a bloc en janvier dernier à Rocklands ( Afrique du Sud).

En cadette, Lucile Saurel (Austral Roc), pour sa troisième participation au championnat de France jeune de bloc, peut prétendre à une finale. Même profil pour Laura TIzon (7A l’ouest) qui avec son très bon potentiel physique a aussi les moyens de se distinguer durant cette épreuve.

En minime garçon, Iliann Cherif (Austral Roc) s’était arrêté aux portes de la finale l’an passé pour sa première participation. Tout juste remis d’une blessure au doigt, il revient plus motivé que jamais pour montrer ce dont il est capable… Il faudra compter sur lui dans cette catégorie.

Nouveau venu sur cette épreuve, on retrouvera le cadet Josig Herbtreteau (Montagne Réunion) qui, en fin technicien, est capable de déjouer les pièges des blocs les plus retords.

Baptême du feu aussi pour le minime Théo Aldeblert (7A l’ouest) doté de bons " vérins " lui permettant de venir à bout des blocs les plus physiques.

La sélection sera coachée par l’équipe habituelle d’entraîneurs: Benjamin Biga, Vincent Etchard et Philippe Gaboriaud.

Au programme du week-end

- qualifications le matin puis finales l’après-midi du samedi 25 février pour les cadets et juniors

- qualifications le matin puis finales l’après-midi du dimanche 26 février pour les minimes.

