Le 7ème Trail des Anglais prendra le départ ce samedi 26 février 2016, depuis le stade Nelson Mandela du Port. 26 kilomètres et 1 500 mètres de dénivelé positif, rythmeront le parcours jusqu'au stade de la Redoute à Saint-Denis. 1 500 coureurs partiront dès 5h30 pour arriver dans la matinée, en passant par le chemin des Anglais et le Colorado.

26 kilomètres à travers les hauts, pour 1 500 mètres de dénivelés, le Trail des Anglais est une course populaire aimée des traileurs réunionnais. Faute de météo clémente, le départ n'avait pas pu être donné l'an dernier, en raison de fortes pluies. Cette année, 1 500 coureurs se placeront sur la ligne de départ, dont 1 157 hommes et 343 coureuses.



Réservé aux chevronnés, la courte distance du Trail des Anglais est compensée par son aspect technique et ses sentiers pavés. Comme le Grand Raid, la fin de course vers la Redoute via le Colorado est une étape difficile pour les moins expérimentés.

Les meilleurs de la discipline s'y frottent régulièrement, comme cette année, Jean-Eddy Lauret, deuxième de la Mascareignes 2016 et Camille Bruyas, vainqueure de cette même course.

En plus d'être une course d'intêret dans le monde du trail réunionnais, l'étape est la seule épreuve locale du Trail Tour National, qui permet aux coureurs de se qualifier aux championnats de France de trail, prévu dans les Vosges cette année.

Concernant l'organisation, la remise des dossards est prévue ce mercredi 22 février, de 10h00 à 18h30 au magasin Décathlon de Sainte-Suzanne et ce jeudi 23 février de 13h00 à 18h30 au Décathlon de Saint-Pierre.

Détails de la course et des ravitaillements :

DEPART : Petit déjeuner : Thé, Café, viennoiseries

Ravito 1 CH. DES ANGLAIS : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

Ravito 2 GRANDE CHALOUPE : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

Ravito 3 ST BERNARD : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

Ravito 4 MAISON ONF : eau

Ravito 5 COLORADO : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel

ARRIVEE : eau, Coca, fruits secs, barres de céréales, oranges, bananes, sucre, sel + repas

Heures de mise hors course (après ces horaires, le coureur devra rendre son dossard au poste de pointage)

GRANDE CHALOUPE (pk 11) : 9h30

COLORADO (pk 20) : 12h30

Toutes les informations concernant l'équipement obligatoire et le réglement de la course sont à retrouver sur traildesanglais.re.

