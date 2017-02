Voici le programme sportif du week-end

• Natation: Challenge spécialité du Port

La piscine du Port accueillera ce dimanche un challenge spécialité avec au programme des courses de 50 et 200m. La journée commencera à 9h00 avec les 50m nage libre, dos, brasse et papillon, suivis des 200m nage libre, dos, brasse et papillon. Après une courte pause, la compétition reprendra à 14h00 avec les relais 4 nages: 4x200, 4x100 et 4x50. Les nageurs auront l'obligation d'être engagés sur les deux épreuves de leur spécialité le matin pour être classés. Un classement club sera établi avec les relais. La compétition est organisée par le club portois, la Jeanne Natation

• Volley: 3ème journée du championnat 3x3

Le stade de foot de la Pointe du Tampon accueillera ce dimanche la 3ème manche du championnat 3x3 à partir de 8h30. Plus de soixante équipes sont attendues pour disputer ce 3ème volet de championnat.

Handball: 16ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine disputera sa 16ème journée de championnat ce week end.

Vendredi soir, cinq rencontres sont au programme à 21h15: la Cressonnière, leader actuel, reçoit St Gilles les hauts, le Tampon, second, accueille le Port, Chateau Morange, 3ème, jouera la Panonnaise, et la Saline se déplacera à St Pierre. L'ultime rencontre de cette 16ème journée se déroulera samedi soir à 20h30 avec la Possession qui recevra Joinville.



• Hand: 14ème journée féminine

La D1 féminine disputera samedi soir sa 14ème journée de championnat: le leader dionysien (HBF St Denis) accueillera Bois de Nefles à 19h30, la Tamponnaise, seconde du championnat, se déplacera à la Possession à 18h30, la JSB, 3ème, recevra St Louis à 19h30, le Port ira jouer à la Saline à 19h00 et enfin, St Joseph défiera la Cressonnière à 20h30.



• Basket: 18ème journée pré-nationale

La 15ème journée de pré-nationale masculine aura lieu vendredi et samedi soir.

Vendredi soir à 20h30, le leader Saint Paulois accueille Saint Pierre, actuel 3ème du championnat, pendant que Saint Paul 2 se déplacera à Jean Joly pour rencontrer Etang Salé. Samedi soir à 20h30 également, le BC Dionysien affrontera Sainte Marie au Moufia et le COM recevra les Aiglons d'orient à la Montagne. La Tamponnaise, seconde du championnat, est au repos ce week end.



Basket: 5ème journée de la Poule des As féminine

La 5ème journée de la poule des As féminine aura lieu ce samedi à 18h30. La Tamponnaise accueillera Saint Leu à l'espace basket, et le Port recevra le BC Dionysien au gymnase municipal.

• Rugby: C'est la reprise

La saison de rugby reprend ce samedi avec les matchs en retard pour remettre à jour les calendriers.

En Honneur, l'Etang Salé recevra St Paul à 18h00 au stade Delgard, puis en Promotion Honneur Etang Salé affrontera le Tampon à 16h30 toujours au stade Delgard et la JSB accueillera St Paul à 18h00 à St Benoit.

• Kickboxing: Gala de l'ASCD Terre Sainte

Le gymnase Nelson Mandela de St Pierre sera le théâtre samedi soir à partir de 19h00 du gala "TS One" organisé par le club de Terre Sainte. 12 combats sont au programme en k1 rules et pancrace:

K1 rules juniors: Etienne Payet (Baobab) – Adrien Maillot (ACSE Lafuteur) en -67 kg / Mathieu Salama (ASCDTS) – Alain Ramin (Team Robert) en -57 kg.

K1 rules classe B: Judicaëlle Querol Bardeur (ASCDTS) – Samantha St-Jorre (UBCD La Source) en -60 kg, Zainou Hassani (ASCDTS) – Damien Derfla (BC desCigognes) en -67 kg, Eddy Robière (ASCDTS) – Dimitri Sole (AOGF) en -71 kg, Jonathan Richard (Team Basquaise) – Mathieu Diebold (Duparc) en -75 kg, Julien Muron (Team Basquaise) – Gary Fetissoi (AOGF) et Eric Hoarau (ASCDTS) – Dany Talassia (MT Chaudron) en -81 kg, David Payet (AKBOS) – Sébastien Hoarau (MT Chaudron) en +91 kg.

Low kick classe B -57 kg: Keren Bardeur (ASCDTS) – Patricia Cendrier (Bellemène)

Pancrace classe B +93 kg: Mickaël Denis (SPBC) – Anthony Ferrère (KBB)

K1 rules classe A: Nelson Thurloy (ASCDTS) – Yann Telef (Team Robert)



• Cyclisme: L'Etape Tamponnaise

Anim'servies et le VCSD organise un évènement cyclosportif ce dimanche à Bourg Murat. Trois formats seront proposés, départ à 8h00: une boucle de 14km à Bourg Murat, un 50km entre Sainte Rose et Bourg Murat, puis un 135km avec le "petit tour de l'île" départ et arrivée à Bourg Murat via St Pierre, St Joseph, St Philippe, Ste Rose et la Plaine des Palmistes.

Sur les 135km, de nombreux "élites" devraient être au rendez-vous avec notamment Paul Rivière, multiple vainqueur l'an dernier sur les cyclosportives et vainqueur de la dernière cyclo dans l'Ouest en janvier dernier.



• Course à pied: Foulées semi nocturnes de Trois Bassins...

L'association sportive et culturelle de Trois Bassins organise une course de 10km ce samedi dans les rues de la ville. Le départ sera doné à 18h00. Les concurrents devront composer avec un parcours vallonné et plutôt cassant, fait de nombreuses relances.

... Relais de la Plaine des Palmistes

L'OMS de la Plaine des palmistes organise son relais ce dimanche à 9h00. Le départ et l'arrivée seront jugées au stade Adrien Robert. Chaque équipe sera composée de 8 relayeursqui se partageront les 19km du parcours par tronçon de 2 à 3km.

• Trail: 7ème édition du trail des Anglais...

ILOP Sport organise son traditionnel trail des Anglais ce dimanche entre la rivière des galets et le stade de la Redoute de St Denis. 1500 coureurs sont attendus sur ce parcours de 26km et 1500m de dénivelé qui emprunte le chemin des Anglais à partir de la Possession, les terres rouges jusqu'au Colorado puis la descente vers le pont Vinh San. Le départ sera donné à 5h30 et les premiers devraient rallier la Redoute vers 7h30. Parmi les favoris, on citera tris anciens vainqueurs: René Paul Vitry en 2014, Juanito Lebon en 2011 et Gilsey Félicité en 2012. Ajoutons à ceux ci Jean Marie Cadet, Jean Eddy Lauret, Alexis Vincent, Jannick Boyer, Francesco Cucco, Julien Hoareau ou encore Johny Olivar et le plateau est exceptionnel. Côté féminin, aucune des engagées l'a dejà emporté... Camille Bruyas semble la mieux placée au jeu des pronostics, talonnée de près par Pérrine Tramoni, Hortense Bègue et Marion Delespierre. Danielle Séroc, Sophie Blard, Blandine L'Hirondelle et Emma Metro pourraient aussi créer la surprise.

.... Thévenin sur la Transgrancanaria

Freddy Thévenin sera ce vendredi soir (23h locales) au départ de la Transgrancanaria 125km / 8000m D+ aux Canaries pour effectuer sa rentrée sur le Wolrd Tour. 850 coureurs seront sur la ligne de départ à Puerto de Las Nieves pour cette course aux conditions particulières puisque les températures sont proches de quelques degrés la nuit à plus de 35°C au moment de l’arrivée. Comme chaque année, le plateau sera exceptionnel avec le vainqueur en titre Didrik Hermansen, Andy Symonds, Pau Capell, Diego Pazos, Fabien Antolinos, Antoine Guillon, Julien Chorier, Timothy Olson, Sangé Sherpa... et bien d'autres.

• Moto: 2ème manche de motocross

Le moto club du Tampon organise la 2ème manche de championnat régional motocross sur le site du petit Tampon ce dimanche. Les épreuves commenceront à 8h00. Après une 1ère manche très disputée entre Ikhlass Onia et Guillaume Baillif, le spectacle devrait être au rendez-vous si Baillif a bien récupéré de sa blessure au genou. Avec seulement 3 points de retard sur le leader, il pourrait être en tête du classement à l'issue de cette manche.

• Escalade: Championnats de France de bloc

Brest accueillera ce week end les championnats de France de blocs où 9 jeunes réunionnais seront de la partie:

- Elma FLEURET (7A l’ouest) en junior fille,

- Emmanuel ADMETE (A.S. Entrepot) en junior,

- Solène MOREAU (Austral Roc) , championne de France en titre et forte de deux sélections en équipe de France jeune de bloc la saison dernière,

- Kintana ILTIS (Austral Roc), minime 1ère année

- Lucile SAUREL (Austral Roc) en cadettes,

- Laura TIZON (7A l’ouest) en cadettes,

- Iliann CHERIF (Austral Roc) en minime garçon, s’était arrêté aux portes de la finale l’an passé pour sa première participation.

- Josig HERBRETEAU (Montagne Réunion) en cadet

- Théo ALDEBERT (7A l’ouest) en minime.

La sélection sera coachée par l’équipe habituelle d’entraîneurs: Benjamin BIGA , Vincent ETCHAR et Philippe GABORIAUD.

Au programme du week-end: Qualifications le matin puis finales l’après-midi du samedi 25 février pour les cadets et juniors. Qualifications le matin puis finales l’après-midi du dimanche 26 février pour les minimes.

