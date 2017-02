"La saison 2017 - qui débute le 14 mars sur la Gold Coast - ne pouvait pas mieux commencer pour Johanne Defay, qui vient de remporter le premier gros QS de l'année, l'Anditi Women's Pro à Newcastle en Australie" écrit lequipe.fr. Sur le spot de Merewether, la Réunionnaise s'est imposée en finale face à la Néo-Zélandaise Paige Hareb avec un score de 16,73. "Elle a surfé les deux plus vagues de la série, décrochant un 7,50 d'entrée puis un 9,23 quelques minutes plus tard" écrit encore le site d'informations sportives.

"Je me sens si bien avec cette victoire, a déclaré celle qui a fini 5e mondiale en 2016. Les vagues étaient super compliquées, donc je devais être exactement là où les vagues étaient. Je n'ai jamais gagné un QS avant donc pour moi gagner le premier (gros) de la saison est génial. Je me sens vraiment à l'aise à Newcastle et j'en profite toujours, désormais c'est un endroit encore plus spécial pour moi" a déclaré la surfeuse réunionnaise citée par lequipe.fr.

mb/www.ipreunion.com