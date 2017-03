Plusieurs manifestations été inscrites ces derniers jours à l'agenda des lutteurs péi à La Réunion et à l'étranger.

• Championnats de La Réunion de lutte libre

L es championnats de La Réunion lutte libre de minime à junior se sont disputés le dimanche 26 février 2017 au gymnase Achille Grondin de Saint-Joseph.

Les championnats de La Réunion permettent de déterminer les meilleurs par catégories mais surtout ils sont sélectifs pour les championnats de France qui auront lieu au mois de mai en Métropole. "Etre champion de La Réunion ne suffit pas pour décrocher sa sélection il faut également avoir le niveau technique" soulignent les organisateurs. La sélection sera connue dans quelques jours. Parmi les concurrents du jour plusieurs médaillés et champions de France 2016 qui vont tenter début mai de décrocher un nouveau sacre national.

• 3eme journée jeunes : poussins et benjamins

La matinée du 26 février 2017 a été consacré aux plus jeunes : les poussins et les benjamins. Les journées jeunes permettent aux nouveaux pratiquants de s’initier à la compétition. 130 lutteuses et lutteurs se sont affrontés sous les yeux de leurs parents qui découvraient parfois le monde la compétition. "La quantité et la qualité était au rendez-vous. Même chez les plus jeunes on a assisté à des matchs très dynamiques. Nul doute que l’avenir de la lutte réunionnaise repose en partie sur cette catégorie d’âge" indiquent les organisateurs.

• Tournoi Freindenfeld cup à Riga (Lettonie)

Les 25 et 26 février 2017 la ville de Riga en Lettonie a accueilli le tournoi international Freindenfeld cup de lutte libre. L’équipe de France junior était composée de quatre athlètes dont deux Saint-Josephois : Valentin Damour et Charles Afa.

Les tournois internationaux font partie intégrantes de leurs préparations pour les grandes échéances Européenne. Au-delà des résultats, le comportement face à des adversaires de très haut niveau est très important. A chaque sortie nos lutteurs locaux ne cessent de progresser.

Résultats

Médaille de bronze : Valentin Damour ( junior , 50 kg, LCSJ, équipe de France). Souvent en or lors de compétitions internationales cette fois il décroche le bronze face à des lutteurs des pays de l’Est de très bon niveau. Après quelques jours de vacances il retournera au pôle France de Ceyrat en Auvergne.

5éme place : Charles Afa ( junior , 84 kg, LCSJ, équipe de France). Habitué aux podiums internationaux, il réalise une bonne compétition mais n’arrive pas, cette fois à décrocher de médaille. Très actif durant la compétition il a montré que l’on doit compter sur lui au niveau international. Le week-end des 4 et 5 mars il participera aux championnats de France sénior en sur-classement. Cette semaine il retourne à l’Insep où il s’entraîne depuis septembre 2016.