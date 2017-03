Les 11 équipes sportives UNSS de collèges et de lycées de l'académie ayant remporté les championnats de France 2016 dans leur discipline ont été récompensées ce mercredi 1er mars 2017. Cette cérémonie s'est déroulée au rectorat en présence du recteur Vêlayoudom Marimoutou, du directeur régional de la compagnie Corsair International, Nicolas Le Houcq et du directeur du service régional de l'UNSS, François Metz. 11 titres, 5 médailles d'argent, 3 médailles de bronze ont été rapportés par les équipes réunionnaises.

Ce mercredi, un buffet a été offert par Corsair International tandis que chaque équipe championne de France s'est vue également offrir 1 billet gratuit pour la métropole.

Les équipes championnes de France UNSS 2016 sont :



• Basket-ball : collège Terrain Fleuri (Le Tampon)



• Danse chorégraphiée : collège Les Aigrettes (Saint-Gilles)



• Golf : collège Aimé Césaire (Étang-Salé)



• Handball : collège Marcel Goulette (Piton Saint-Leu)



• Lutte : collège Le Dimitile (Entre-Deux), collège Achille Grondin (Saint-Joseph), lycée Saint-Exupéry (Les Avirons), lycée Mahatma Gandhi (Saint-André), lycée Levavasseur (Saint- Denis), lycée Pierre Poivre (Saint-Joseph)



• Raid sport partagé : collège Emile Hugot (Saint-Denis). Cette équipe concerne des élèves valides et d'autres porteurs de handicap (scolarisés en ULIS).



L’UNSS dans l’académie



Avec plus de 21 000 licenciés et 3000 jeunes officiels à La Réunion (plus d’un million et plus de 219 000 sur le plan national), l’UNSS est la fédération sportive scolaire du second degré. Elle propose une offre sportive originale, peu coûteuse, grâce à un encadrement particulièrement qualifié pour les élèves scolarisés. Dans l’académie, l’UNSS représente :



- 132 associations sportives d’établissements du second degré (public et privé) regroupant plus de 21% de la population scolaire,



- plus de 50 activités au programme (classiques et innovantes),



- 36 mercredis de rencontres sous diverses formes : championnats traditionnels (compétition), championnats promotionnels (découverte), grands événements (Jeux de l’UNSS),



- près de 450 jeunes et leur encadrement ont représenté l’académie lors des championnats de France UNSS 2016, avec des résultats fournis en titres et médailles.



L'association "Union Nationale du Sport Scolaire" (UNSS) est une fédération multisports au service des licenciés des associations sportives des établissements scolaires du second degré. Placée sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, elle a pour objet d'organiser et de développer la pratique d'activités sportives, composantes de l'éducation physique et sportive et l'apprentissage à la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements du second degré.



Par le sport scolaire, l'UNSS contribue :



- à la pratique sportive sous toutes ses formes, avec comme perspectives l’apprentissage et le progrès, la rencontre et la performance diversifiées.



- à l'apprentissage de la responsabilité, de la citoyenneté et de l'humanisme,



- à l'égalité des chances, à l'intégration, à l'exercice de la solidarité et à la formation de l'éthique sportive.