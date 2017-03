Voici les principaux événements sportifs de ce week-end (Photo d'illustration)

Football: 20ème journée de D1R

La 20ème journée du championnat D1R aura lieu ce week end avec 7 rencontres programmées.

D'abord samedi à 20h00:

St Louis – Ste Marie à Th Hoareau

SDEFA – Jeanne d'Arc à J. Ivoula

Piton St Leu – St Denis FC aux Avirons

St Benoit – Petite Ile à J. Allane

Puis dimanche à 16h00:

Excelsior – Capricorne à R. Babet

St Pierroise – Marsouins à M. Volnay

St Pauloise – Ste Suzanne à PJ. Bénard

Handball: 17ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine disputera sa 17ème journée de championnat ce vendredi 3 mars à 21h15. Au programme:

Chateau morange – Joinville à Champ Fleuri

JS Panonnaise – St Pierre à Paul Moreau

JSB – Possession aux Marsouins

Saline – Tampon à Vue Belle

St Gilles – Bois de Nefles à Plateau Caillou

Le Port – Case Cressonnière à Cotur

Handball: 15ème journée féminine

La D1 féminine disputera samedi soir sa 15ème journée de championnat à partir de 19h30. Au programme:

St Louis – St Denis à Victor Schoelcher

Possession – JSB à Daniel Narcisse

Tamponnaise – Le Port au 14ème km

Cressonnière – Saline à Michel Debré

Bois de Nefles – St Joseph à St Paul

Basketball: 8èmes de finale de la coupe de La Réunion

Les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion auront lieu ce soir à 20h30 selon le programme suivant:

Tampon – St Paul2

St Pierre – Le Port (+7)

BC Dionysien3 - Aiglons2

St Joseph -St Pierre2

St André (+14) - Aiglons1

St Paul1- St Leu (+7).

Une seule rencontre aura lieu samedi soir à 20h30 entre le BC Dionysien et le CO Montagne.

Basketball: 6ème journée de la Poule des As féminine

La 6ème et dernière journée de la poule des As féminine aura lieu ce samedi. A 18h30, St Leu accueillera le BC Dionysien à Stella puis à 19h00 le Port recevra la Tamponnaise au gymnase municipal.

Rugby: 7ème journée Honneur

La 7ème journée du championnat Honneur aura lieu ce samedi à 18h00 avec deux rencontres au programme:

SC Chaudron – RC St Paul au Chaudron

XV Dionysien – Etang Salé à Champ Fleuri

Le RC St Pierre sera au repos ce week end.

Course à pied: 10km de la Plaine des Palmistes

Le CA plaine des palmistes organise ses 10km ce samedi dans les rues de la ville. Le départ sera donné à 17h00, pour deux boucles de 5km.

Karaté: Championnat de la Réunion combat

Le championnat régional de karaté combat aura lieu ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Les minimes sont convoqués à 8h00, les cadets à 8h45 et les séniors et vétérans à 9h30 pour la pesée. Ce championnat est qualificatif pour les championnats de France.

BMX: 2ème manche finale

Le Bicross Club Oméga organise la 2ème manche de phase finale du championnat régional de BMX ce dimanche sur la piste de Cambaie. La journée débutera par les essais à 8h30, par catégorie. Elle se poursuivra à 10h00 avec les premières manches puis se terminera après les finales programmées pour 13h00.

Cyclisme: Contre la Montre du VCSD

Le VC Saint Denis organise le premier contre la montre individuel de la saison ce samedi à Saint Leu. Les concurrents devront parcourir 15km entre la Pointe au Sel et Etang Salé où il feront demi tour pour terminer l'épreuve au niveau de Bois de Nefles Piton (radar). Le premier départ sera donné à 13h30, puis toutes les minutes.

Cyclisme: Grand Prix de Bras Panon

La ville de Bras Panon accueille son Grand Prix cycliste ce dimanche, organisé par le VCE. Au programme, une boucle de 3km en centre ville à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Les féminines et pass'cyclisme ouvriront les hostilités à 12h00 avec 54km au programme, s'en suivront les plus jeunes avec des courses de 3 à 24km à partir de 13h45, puis enfin les "élites" à 14h45 pour 54km.

Pétanque: Finale départementale

Ce dimanche aura lieu au Barachois la première finale départementale de pétanque en individuel. Des 64 qualifiés, qui succédera à René Guy Tolar? les paris sont ouverts. 28 clubs seront représentés lors de ce premier rendez-vous majeur de la pétanque locale. Tous les cadors seront là: Frédéric Esther champion de France en 1998, François Maillot vice-champion de France en 2015, Jean-Marie Pavot, Charles Chéreau, le sortant René-Guy Tolar, Norman Bhoyro, Nicolas Chamand, Fred Paravenan, Fabien Calandri finaliste en 2016... Le vainqueur ira représenter La Réunion aux championnats de France, à Carmaux dans le Tarn les 8 & 9 juillet prochains.

Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organise un trail de 23km et 790m de dénivelé positif ce dimanche dans les hauteurs de Bras Panon. Le départ de la course sera donné à 7h00 du stade Paul Moreau et l'arrivée sera jugée au vélodrome. Du côté des favoris, on notera la présence du couple Delphine Dérand et Arnaud Moel, absents des sentiers depuis quelques temps pour se consacrer au duathlon.



Karting: A la plaine des Palmistes

La 1ère manche du challenge KCB aura lieu ce dimanche sur le circuit occasionnel de la Plaine des Palmistes. Les concurrents évolueront en centre ville, sur un circuit totalement fermé à la circulation. La ligne de départ / arrivée se situera sur la place de la Mairie. Cette épreuve est la 1ère du challenge qui en comprend 4 au total, uniquement sur des circuits urbains occasionnels: St Pierre le 2 juillet, St Joseph le 24 septembre et St Denis le 10 décembre.

Runbike: 5ème bidalons de la Plaine des Cafres

Le Run Sud Tri organise une course de run & bike ce dimanche à la plaine des cafres. Au programme, 20km de course (3 boucles de 6,5km) à parcourir en équipe de deux avec un coureur et un cycliste qui se relaient à leur guise, avec l'obligation de traverser la zone de contrôle ou d'arrivée côte à côte. Les concurrents auront à affronter un parcours plutôt technique et vallonné qui emprunte une partie du terrain 4x4...le vtt sera obligatoire! Le départ sera donné à 7h30 au champ de foire.

Escalade: Championnat de France de bloc

Trois Réunionnais participeront ce week end au championnat de France de bloc à Baconnière en Mayenne. Manon HILY (7A l’ouest), vainqueur du classement général de la Coupe de France de bloc 2017, sera la seule représentante féminine de la Réunion. Forte de ses victoires en Coupe de France en début de saison, elle tentera d’atteindre la finale du Championnat de France senior pour la première fois de sa carrière. Chez les garçons, le jeune talent Emmanuel ADMETE (AS Entrepot), bien qu’encore junior, sera surclassé pour participer à son deuxième Championnat de France senior de bloc après avoir réussi à accrocher la demi finale de l’édition 2016. Victorieux en senior à la Coupe de France de bloc de St Leu en début de saison, il ne manquera pas d’arguments pour viser une place parmi les quinze meilleurs seniors français. Loic Queland de St Pern (AS Entrepot), plus motivé que jamais, participera lui aussi à ce grand rendez-vous national après une belle prestation (3ème) à la Coupe de France de Saint Leu en novembre dernier. Enfin, on suivra également Fanny GIBERT (ex 7A l’ouest) qui a quitté son club à la Réunion et poursuit ses études en Espagne cette année. Elle aura porté haut les couleurs de notre île pendant des années. Elle aura à coeur de reconquérir sa place de leader de l’équipe de France à l’occasion de ce championnat de France de bloc 2017 .

Surf: Couzinet et Defay à Manly

Jorgann Couzinnet et Johanne Defay sont les deux Réunionnais encore en lice pour ce 2ème WQS 6000 de la saison, qui se déroule cette semaine à Manly dans les alentours de Sydney. Chacun second de leur série respective, Couzinet et Defay se sont qualifiés pour le tour suivant qui se disputera demain. Couzinet retrouvera à nouveau Jesse Mendès (comme au tour précédent) ainsi que Michael February. De son côté, Defay affrontera Brisa Hennessy en man on man... L'Hawaiienne reste sur deux victoires consécutives contre la Française: à Maui en décembre dernier, et mercredi dernier pour le 3ème tour de compétition. Affaire à suivre...

Athlétisme: Esther Turpin aux championnats d'Europe

La championne de France espoir et vice championne de France élite sur le pentathlon indoor en ce début de saison a été appelée en équipe de France pour disputer ce week end les championnats d'Europe en salle à Belgrade (Serbie). 15Ème du bilan européen, la Réunionnaise licenciée à Arras fait partie des 16 filles prétendantes au podium ce week end. Après avoir battu plusieurs de ses records personnels en début d'année, Esther Turpin pourrait bien créer la surprise si elle continue sur sa lancée...

