Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 20ème journée de D1R

La 20ème journée du championnat D1R a eu lieu ce week end avec 7 rencontres programmées samedi et dimanche.

JS Piton Saint Leu - Saint Denis FC 2-1

Saint Louisienne - US Sainte Marienne 4-3

RC Saint Benoît - AJ Petite Île 0-1

SDEFA - Jeanne d'Arc 1-0

Saint Pauloise FC - AS Sainte Suzanne 2-2

JS Saint Pierroise - AS Marsouins 1-0

AS Excelsior - Capricorne 4-1

Handball: 17ème journée masculine

Le championnat de D1 masculine disputait sa 17ème journée de championnat ce vendredi. Les quatre premiers du classement (Cressonnière, Tampon, Chateau Morange et St Pierre) se sont imposés et conservent intactes leurs chances de disputer les play off à cinq journées de la fin. Dans le même temps, Bois de Nèfles a enregistré une victoire face à St Gilles les hauts, les privant ainsi d'une éventuelle 4ème place, tout comme il l'avait fait avec la JSB le week end précédent.

AS Château-Morange – Joinville 39 - 19

JS Panonnaise - Saint-Pierre HBC 25 - 37

JSB - HBC Possession 26 - 25

JS Saline - ASHBT 22 - 32

ASC Saint-Gilles-les-Hauts - HBC Bois-de-Nèfles 28 - 31

Le Port HBC - Case Cressonnière 24 - 35

Handball: 15ème journée féminine

La D1 féminine disputait samedi soir sa 15ème journée de championnat. Le HBF St Denis a conforté sa place de leader au classement (45 points) en allant dominé St Louis sur son terrain. La Tamponnaise et la JSB, respectivement vainqueurs du Port et de la Possession, s'accroche à la 2ème et 3ème place avec 42 points chacun.

Saint-Louis - HBF Saint-Denis 21-32

Possession – JSB 21-37

Tamponnaise - FC Port 29-20

Cressonnière - JS Saline 32-17

Bois-de-Nèfles - Saint-Joseph 19-24

Basketball: 8èmes de finale de la coupe de la Réunion

Les 8èmes de finale de la coupe de la Réunion ont eu lieu en partie vendredi et samedi soir, car deux rencontres ont été reportées:

Tamponnaise BB - BC Saint-Paul 2 70 - 68

Saint-Pierre BB - CS Portois (+7) 88 - 46

Saint-André BC (+14) - Aiglons d’Orient 58 - 89

BC Saint-Paul - BC Saint-Leu 101 - 50

BC Dionysien 1 - CO Montagne 85-74

BC Dionysien 3 - Aiglons d’Orient 2 reporté

Saint-Joseph BC - Saint-Pierre BB 2 reporté

Basketball: 6ème journée de la Poule des As féminine

La 6ème et dernière journée de la poule des As féminine a eu lieu ce samedi. Le BCD est allé cherché une victoire à St Leu (46-62) et s'offre ainsi la seconde place du classement (ndlr: 3ème mais avec un match en retard contre la Tamponnaise mardi soir prochain). Dans l'autre match, le Port a cédé face au leader tamponnais (34-58) et perd sa seconde place au classement.

Rugby: 7ème journée Honneur

La 7ème journée du championnat Honneur a eu lieu ce samedi à Saint Denis. Le SC Chaudron a perdu un match difficile face au RC St Paul (7-19) pendant que le XV Dionysien était écrasé par l'Etang Salé à Champ Fleuri (0-44). L'ESRC reste donc en tête du classement avec 43 points, StPaul second avec 37 points et St Pierre 3ème avec 23 points.

Volleyball: 15ème journée de championnat

Si le Tampon GV semble au dessus du lot dans les championnats masculin et féminin, les paces de second et 3ème sont beaucoup plus disputées.

Côté féminin, les Aigles Blancs ont perdu leur place de dauphin du championnat (33 points) au profit du SDOVB (35 points), en chutant justement face au Tampon GV (39 points). Le VBC Cote Ouest, 4ème pointe déjà à 13 points du podium...

Tampon GV - Aigles Blancs 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

SDOVB - ASV Saint-André 3-0 (25-13, 25-10, 25-15)

Sainte-Marie VB - VB Saint-Pierre 0-3 (21-25, 13-25, 22-25)

VBC Saint-Denis - VBC Saint-Leu 3-0 (25-20, 25-22, 25-10)

Côté masculin, les Aigles Blancs, seconds du championnat (32 points) ont commis un faux pas samedi soir contre St Leu (4ème, 31 points) et sont désormais à égalité de points avec le SDOVB vainqueur du VB2CO. Le Tampon reste solide leader avec 39 points.

VB Saint-Pierre - AV Entre-Deux 3-0 (25-13, 25-17, 25-20)

VB2CO - SDOVB 0-3 (12-25, 21-25, 20-25)

VBC Saint-Leu - Aigles Blancs 3-2 (16-25, 25-20, 24-26, 25-22, 15-13)

Tampon GV - VBC Saint-Denis 3-0 (25-22, 25-13, 25-20)

Course à pied: 10km de la Plaine des Palmistes

Le CA plaine des palmistes organisait ses 10km ce samedi dans les rues de la ville. Le jeune Nicolas Bardeur du club organisateur s'est montré le plus rapide en s'imposant en 35'11 devant Géraldo Trulès en 35'17 et Benjamin Barret en 35'24. Côté féminin, la course a été boudée par les têtes d'affiche et a permis à Carmel Trebel, du CAPP également, de l'emporter en 43'25 devant Isabelle Payet en 43'44 et Vanessa Boolaky en 46'20.

Karaté: Championnat de la Réunion combat

Le championnat régional de karaté combat a eu lieu ce dimanche au dojo régional de Champ Fleuri. Les vainqueurs par catégories sont:

Senior -61 Kg Féminin BARREGE DAYANA

Senior -68 Kg Féminin LAURET KESSY

Senior -60 Kg Masculin VAITILINGOM ROMAIN

Senior -67 Kg Masculin DELMAS AYMERIC

Senior -75 Kg Masculin BAVOL EMMANUEL

Senior -84 Kg Masculin LETANG JUDICAEL

Senior +84 Kg Masculin FELIX ARMAND

Vétérans Open Masculin AQUINO LIONEL

Cadette -47 Kg BEGUE OCEANE

Cadette -54 Kg MOREL JULIE

Cadette +54 Kg CARLOT ELISABETH

Cadet -52 Kg TILIN ZAIDY

Cadet -57 Kg FANGUIMACHE JONATHAN

Cadet -63 Kg DUGAIN JEROME

Cadet -70 Kg JOKHUN MIKI ROBIN

Cadet +70 Kg RUH RAPHAEL

Minime -35 Kg Féminin VALLIAMEE KYARA

Minime -40 Kg Féminin DIJOUX AMELIE

Minime -45 Kg Féminin ISANA MAELYS

Minime -50 Kg Féminin ELISABETH EMMA MARIE

Minime -55 Kg Féminin FONTAINE KASSIDY

Minime +55 Kg Féminin GRONDIN STESY

Minime -35 Kg Masculin VERBARD YANN

Minime -40 Kg Masculin VAITINADAPOULLE YVAN

Minime -45 Kg Masculin BAPTISTE LAMBERT JEHSY

Minime -50 Kg Masculin VINGADASSALOM BRIAN

Minime -55 Kg Masculin FANGUIMACHE MATHIAS

Minime -60 Kg Masculin BELAIR THOMAS

Minime -65 Kg Masculin AUGUSTINE SAMUEL

Minime +65 Kg Masculin PAULO SULLIVAN

BMX: 2ème manche finale

Le Bicross Club Oméga organisait la 2ème manche de phase finale du championnat régional de BMX ce dimanche sur la piste de Cambaie. Les vainqueurs par catégorie sont:

Poussins: M’Ji Gopal (CSSD)

Benjamins: Béryl Budel (BCP)

Pupilles: Raphaël Montusclat (BCO)

Minimes: Judickaël Ajaguin (VCT)

Cadets: Alex Cazet (RMRC)

Junior: Mathieu Grosset (PPA)

Homme 19 ans et +: Romain Mayet (SPAD)

Cruiser 25-34: Romain Maillot (VCT)

Cruiser 35 et +: Willy Turpin (BCO)

Cyclisme: 1er Contre la Montre pour Vatel

Le VC Saint Denis organisait le premier contre la montre individuel de la saison ce samedi à Saint Leu. Avec beaucoup de vent, les cyclistes se sont élancés un par un pour boucler les 20km du parcours entre la Pointe au Sel et Etang Salé. A l'arrivée, Arthur Vatel (CCSL) s'impose en 20'47 et signe sa seconde victoire de la saison après le Grand Prix de St Joseph il y a deux semaines. Derrière lui, Julien Florance (CCSL) et Jean Denis Armand (SMVC) complètent le podium à 38".

Cyclisme: Grand Prix de Bras Panon pour Olivier Boyer

La ville de Bras Panon accueillait son Grand Prix cycliste ce dimanche, organisé par le VCE. Après 84km de course et 2h06 d'effort, Olivier Boyer (CCB) s'est montré le plus rapide au sprint parmi le groupe de 6 coureurs échappés. Il devance Sébastien Elma (EVC) et Anthony Armouet (VCSD) qui réalise encore une superbe performance en ce début de saison.



Trail: 300 coureurs au Trail de l'Eden

L'AC Bras Panon organisait un trail de 23km et 790m de dénivelé positif ce dimanche dans les hauteurs de Bras Panon. Ils étaient environ 300 à se présenter sur le ligne de départ. A l'arrivée, Fred Morin se montre le plus rapide en bouclant l'épreuve en 1h58 devant Jacky Leveneur 2h00 et René Paul Léocadie 2h01. On notera que le podium en 100% vétérans... Côté féminin, Delphine Dérand s'impose en 2h22, devant Julie Hoareau 2h26 et Marie Anais Plante 2h28.

Karting: A la plaine des palmistes

La 1ère manche du challenge KCB a eu lieu ce dimanche sur le circuit occasionnel de la Plaine des Palmistes avec un peu de pluie... Stephane Sam Caw Freve s'est imposé en élite, Imrane Ravate en master, André Sauger en RotaxMax, Nasha Patel en X30 juniors et Grégoire Humbert en cadets.

Run & Bike: 5ème bidalons de la plaine des cafres

Le Run Sud Tri organisait une course de run & bike ce dimanche à la plaine des cafres. Le duo Alexis Vincent – Mathieu Desserprit s'est imposé en bouclant les 20km du parcours en 1h09 devant Totouan St Perron – Fabien Céleste en 1h13 et Yann Sipilli – Benoit Contreras en 1h14.

Taekwondo: Championnat régional

Le championnat régional a eu hier au dojo régional de Champ Fleuri avec une centaine de combattants. Les vainqueurs par catégorie sont:

Minimes Filles - 35 kg: Kyara Valliamée (KCSS)

Minimes Filles - 40 kg: Amélie Dijoux (KC Ste-Rose)

Minimes Filles - 45 kg: Maélys Isana (Joinville)

Minimes Filles - 50 kg: Emma Marie Elisabeth (Joinville)

Minimes Filles - 55 kg: Kassidy Fontaine (Sankudo Pte-Ile)

Minimes Filles + 55 kg: Stesy Grondin (KC Portois)

Minimes - 35 kg: Yann Verbard (CE Saline)

Minimes - 40 kg: Yvan Vaïtinadapoullé (St-André)

Minimes - 45 kg: Jehst Baptiste Lambert (Le Port)

Minimes - 50 kg:B Vingadassalom (Sans-Souci)

Minimes - 55 kg: Mathias Fnguimache (KC Saline)

Minimes - 60 kg: Thomas Belair (Ste-Clotilde)

Minimes - 65 kg: Samuel Augustine (Sans-Souci)

Minimes + 65 kg: Sullivan Paulo (Sans-Souci)

Cadettes - 47 kg: Océane Bègue (KC Saline)

Cadettes - 54 kg: Julie Morel (Sankudo Pte-Ile)

Cadettes + 54 kg: Elisabeth Carlot (EK St-Pierre)

Cadettes - 52 kg: Zaldy Tilin (CE Saline)

Cadets - 57 kg: Jonat Fanguimache (Guillaume)

Cadets - 63 kg: Jérôme Dugain (KC Ste-Marie)

Cadets - 70 kg: Miki Rbin Jokhun (Ste-Clotilde)

Cadets + 70 kg: Raphaël Ruh (Sans-Souci)

Senior femmes - 61 kg: Dayana Barrège (KC Ste-Rose)

Senior femmes - 68 kg: Kessy Lauret (KC St-Pierre)

Senior hommes - 60 kg: Romain Vaïtilingom (Trois-Bassins)

Senior hommes - 67 kg: Aymeric Delmas (CK St-Pierre)

Senior hommes - 75 kg: Emmanuel Bavol (CE Saline)

Senior hommes - 84 kg: Judicaël Letang (Sans-Souci)

Senior hommes+ 84 kg: Armand Félix (Ravine-des-Cabris)

Vétérans open: Lionel Aquino (St-Pierre)

Escalade: Championnat de France de bloc

Trois Réunionnais participaient ce week end au championnat de France de bloc à Baconnière en Mayenne. Manon HILY (7A l’ouest), vainqueur du classement général de la Coupe de France de bloc 2017, s'est arrêtée au stade des demi-finales et termine ainsi à la 8ème place de la compétition remportée par Fanny Gibert, ex pensionnaire du club 7a l'ouest. Emmanuel ADMETE (AS Entrepot), bien qu’encore junior, était surclassé pour participer à son deuxième Championnat de France senior de bloc. Après avoir réussi à accrocher la demi finale de l’édition 2016, le Réunionnais a récidivé samedi en accédant aux demi-finales et en prenant la 18ème place du championnat. Loic Queland de St Pern (AS Entrepot) quant à lui n'a pas passé le stade des qualifications et se contente de la 73ème place sur 89 participants.

Surf: Defay régale, Couzinet confirme

Jorgann Couzinnet et Johanne Defay étaient les deux Réunionnais en lice ce week end pour ce 2ème WQS 6000 de la saison, qui se déroulait à Manly dans les alentours de Sydney.

Après une victoire le week end dernier à Newcastle, Johanne Defay est passée tout près de l'exploit à Manly en prenant la seconde place de l'évènement. Avec de gros scores en quart (contre Keely Andrew) puis en demi-finale (contre Pauline Ado) où elle s'offre une vague à plus de 9 points, la Saint Leusienne n'a pas réussi à contenir l'Hawaienne Malia Manuel, très solide sur son backside lors de la finale, malgré des scores proche de l'excellence. Seconde, Defay empoche 4500 points et s'offre la 1ère place du classement mondial WQS.

De son côté, Jorgann Couzinet a réussi un excellent parcours jusqu'à ce qu'il rencontre le Brésilien Jesse Mendès (encore lui) en quart de finale, comme à Newcastle. Même résultat pour le Réunionnais qui s'arrête à ce stade de la compétition, face à un Mendès incroyable qui s'impose dans une finale de très haut niveau contre Julian Wilson. Avec ce très bon début de saison, Couzinet pointe désormais au 3ème rang du classement WQS.

Athlétisme: Esther Turpin 14ème aux championnats d'Europe

La championne de France espoir et vice championne de France élite sur le pentathlon indoor en ce début de saison a été appelée en équipe de France pour disputer ce week end les championnats d'Europe en salle à Belgrade (Serbie). Elle avait totalisé 4160 points et pris la seconde place des championnats de France élite il y a deux semaines; samedi, la Réunionnaise a totalisé 4143 points et pris la 14ème place des championnats d'Europe en salle. 15Ème au bilan européen avant la compétition, Esther Turpin a encore une fois livré une belle prestation mais reste encore à distance des meilleures européennes. La jeune pentathlète n'est qu'au début de sa carrière et utilisera certainement cette expérience pour les années à venir.

www.ipreunion.com