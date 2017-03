Samuel Dijoux (Lutte club de Saint-Josep) a été sacré vice-champion de France senior de lutte libre lors des championnats de France seniors qui se sont tenus les 4 et 5 mars 2017 à Ceyrat en Auvergne. Huit Réunionnais dont six juniors étaient engagés. "Les résultats sont très positifs car nos athlètes locaux décrochent quatre médailles (une d'argent et trois de bronze) et trois places de 5ème " commente le comité régional de lutte de La Réunion dont nous publions le communiqué ci-après

"Le centre formateur de Saint-joseph qui a ouvert ses portent en 2010 porte aujourd’hui ses fruits avec cette génération qui alimente régulièrement l’équipe de France. Le travail de formation mis en place depuis quelques années laisse espérer de beaux jours pour la lutte réunionnaise.

Cette compétition a réuni 270 lutteuses et lutteurs dans les 3 styles de luttes (féminines, libre et Gréco-Romaine). 2 clubs réunionnais représentés, ALOR des Avirons et le lutte club de Saint-Joseph (LCSJ). Le LCSJ se place à la 11éme place du classement général des clubs (sur 68) et à la 5éme place en lutte libre.

Résultats

Médaille d’argent : Samuel Dijoux (sénior, LCSJ, 70kg, lutte libre) C’est sa 2éme médaille chez les séniors après le bronze en 2015. Il réalise une très bonne compétition en concédant très peu de points à ses adversaires. IL a commencé la lutte en section au collège et aujourd’hui il transmet sa passion car il est entraîneur et athlète au club élite de Saint-Joseph. Nul doute qu’ il a encore soif de médailles nationales et il a toutes les qualités pour décrocher la plus belle.

Médaille de bronze : Soumaya Hadjy Mamode (junior1, LCSJ, 58kg, lutte féminine) pour sa 1ére année en junior une place sur le podium est une très bonne place. Vice-championne de France cadette en 2016 elle a été plusieurs fois sélectionnées en équipe de France, elle confirme son statut. Elle s’entraîne toute l’année au club élite de Saint-Joseph.

Médaille de bronze : Charles Afa (junior 2, LCSJ, 86kg, lutte libre) Champion de France junior en 2016 sa place sur le podium est tout à fait logique. Charles est pensionnaire de l’INSEP depuis septembre 2016. Il a été pensionnaire du centre formateur de Saint-Joseph de 2012 à 2014

Médaille de bronze : Raymond Langlet (junior 1, ALOR les Avirons, 59kg, lutte gréco-Romaine) Champion de France cadet en 2016, il a été pensionnaire du centre formateur de Saint-Joseph de 2012 à 2014. Actuellement au pôle France de Dijon.

5ème place : Enrick Bataille (junior 2 , ALOR les Avirons, 59kg, lutte gréco-Romaine) Il rate de peu une place sur le podium qui ne semblait pas illogique. Son expérience internationale (championnats d’Europe et Championnats du Monde) lui permettra certainement de décrocher une médaille chez les juniors en mai prochain.

5ème place : Julie Guillaume (senior, LCSJ, 69kg lutte féminine) Après 2 années d’interruptions pour finir ses études de Kinésithérapie elle revient à la compétition en s’entraînant au club élite de Saint-Joseph depuis septembre 2016. Elle fût pensionnaire du pôle France féminin de Wattignies pendant 2 ans.. Julie est multi championnes de France chez les jeunes. Elle passe très près de la médaille car elle a dominé largement son adversaire mais perd par tombé suite à une erreur. Son jeune âge laisse espérer une carrière très riche.

5ème place : William Ah-Oune (junior 1 , LCSJ, 57kg, lutte libre). Pensionnaire du pôle France de Ceyrat il commence bien la compétition mais perd ensuite contre son partenaire d’entraînement. En repêchage il s’incline de peu mais une médaille est accessible pour les championnats de France juniors en mai prochain.

Non classé : Jonah Sévamy Taillamin (junior 1, LCSJ, 86kg, lutte libre) Le moins expérimenté de l’équipe , il a montré une bonne attitude durant les matchs. Pour le pensionnaire du club élite de Saint-Joseph l’objectif reste les championnats de France junior en mai 2017.

Tous ces athlètes sont passés par le parcours d’excellence sportive de La Réunion basé à Saint-Joseph avant de rejoindre les pôles en métropole pour certains".