Voici les principaux résultats sportif du week-end (Photo d'illustration)

Football: 21ème journée de D1R

La 21ème journée de D1R a eu lieu ce week end. Pas de changement au classement puisque le leader St Pierrois s'est contenté d'un nul face à St Denis et reste largement en tête du championnat avec 75 points. L'AS Excelsior, 3ème avec 57 points, n'a pris qu'un point face aux Marsouins et la Jeanne d'Arc, 4ème avec 56 points, n'a pas été en mesure d'en profiter.

Saint-Denis FC - JS Saint-Pierroise 0-0

AS Marsouins - AS Excelsior 1-1

Jeanne d'Arc - Saint-Louisienne 1-2

La Capricorne - RC Saint-Benoît 2-2

US Sainte-Marienne - JS Piton Saint-Leu 5-0

AJ Petite-Ile - Saint-Pauloise FC 1-0

AS Sainte-Suzanne – Sdefa 0-1

Volleyball: 16ème journée de championnat de D1

La 16ème journée de championnat de D1, masculine et féminine, a eu lieu ce samedi.

Côté féminin, le Tampon a assuré la victoire et reste en tête du championnat. Dans le match pour la seconde place, les Aigles Blancs ont dominé le SDOVB et s'emparent doc de la seconde place du classement avec 36 points, contre 35 pour le SDOVB, 3ème.

VB Saint-Pierre - VBC Saint-Denis 3-0

ASV Saint-André - Sainte-Marie VB 3-0 (25-20, 25-20, 26-24)

US Aigles Blancs - Saint-Denis OVB 3-1 (25-17, 25-27, 25-19, 25-20)

VBC Côte Ouest - Tampon GV 1-3 (20-25, 25-16, 21-25, 18-25)

Coté masculin, le leader tamponnais s'est imposé face aux Aigles Blancs, 3èmes avec 32 points, et conforte son avance au classement avec 42 points. Dans sa foulée, le SDOVB totalise 35 points après sa victoire à St Leu.

VB Saint-Pierre - VBC Côte Ouest 3 - 0 (25-15, 25-22, 25-19)

VBC Chaloupe - AV Entre-Deux 3-0 (25-15, 25-12, 25-17)

US Aigles Blancs - Tampon GV 0-3 (28-30, 23-25, 18-25)

Saint-Denis OVB - VBC Saint-Leu 3-1 (25-14, 20-25, 25-15, 25-14)

Basketball: Demi-finales aller du championnat

Les demi-finales aller du championnat pré national masculin et féminin ont eu lieu samedi.

Côté féminin, la Tamponnaise BB a dominé le BC Saint-Leu 80 à 43 puis le CS Portois a chuté face au BC Dionysien 45 à 54.

Côté masculin, la Tamponnaise BB a battu Saint-Pierre 67 à 51 et le BC Dionysien a surclassé le BC Saint-Paul 79 à 77.

Les matches retours sont prévus le 17 mars à 20h30.



Rugby: 8ème journée Honneur

La 8ème journée du championnat Honneur a débuté vendredi soir avec la rencontre Etang Salé – St Pierre qui s'est soldée par la victoire du premier 15 à 6, et s'est conclue samedi après midi avec le match St Paul – XV Dionysien qui s'est terminé sur le score de 23-17 pour les saint paulois. Le Chaudron était au repos ce week end. Au classement, Etang Salé totalise 47 points et devance St Paul de 5 points.

Pétanque: Finale du championnat de doublette mixte

Le championnat en doublette mixte a eu lieu ce week-end au boulodrome de Cambaie à Saint-Paul avec lus de 200 doublettes engagées. Frédéric Esther et Thérèse Hoarau (ACPE ) l'ont emporté et sont titrés champions de La Réunion de doublette mixte. Ils se sont imposés 13-12 face aux Dionysiens Selven Payet et Romy Ibao (EPSD) et représenteront la Réunion au championnat de France en juillet.

Squash: Open national Ekwalis

Nous connaissons les 8 joueurs qualifiés pour le tableau principal de l'Open National de Squash Prestige Ekwalis, qui se tient du 11au 18 mars 2017, à La Possession, au Centre Sportif et de bien-être d'Ekwalis. La logique "papier" a été respectée concernant le vainqueur, Michel DAVID (club du Jardin du Squash) et le jeune finaliste (-17ans) Fawzi RIDA (club du Sain-Gym, vainqueur du championnat de la Réunion en -17ans). Guillaume Clavier (Ekwalisquash) complète le podium en ayant bousculé la hiérarchie des classements: il a sorti la tête de série n°3, Yann HOARAU (Club du Jardin du Squash), est resté à quai en demi-finale face à Fawzi RIDA. Suivent Emmanuel BOUDET (Ekwalisquash), François HAILLET (Club Paradis de Bois d'Olive), Mathieu HARRANGER, Wilson DALY-ERRAYA (Ekwalisquash), Didier MANOUX (kréopolitain licencié à Saint-Ouen l'Aumône Squash95). Du fait de l'indisponibilté du vainqueur, c'est Sandy DERDERIAN (Ekwalisquash) qui est repêché.

Les règles sportives leurs présentent les 8 têtes de série du tableau principal: Joahn BOUQUET n°9, Yann PERRIN n°14, Jérôme DADOT n°17, Damien VOLLAND n°20, Lucas VAUZELLE n°30, Billy PATON (n°1 réunion), Pascal LINCOU, Kevin QUINTARD. Gageons qu'ils auront fort à faire pour créer la surprise!

Début des matches à 17h30 lundi, entrées libres.

VTT: 2ème manche de la coupe de la Réunion XC

La 2ème manche de la coupe de la Réunion de cross country a eu lieu ce samedi à Trois Bassins. Comme lors de la première manche de la saison, Julien Chane Foc (CCSL) s'est imposé au terme des 6 tours du parcours tracé dans le centre de Trois Bassins. Si son co équipier saint louisien Quentin Soubadou a bien tenté de s'accrocher pendant deux tours, il a néanmoins été dépassé par l'inusable Giovanni Gonthier (T974) qui lui a subtilisé la seconde place et a dî se contenter de la 3ème.

Cyclisme: Grand Prix de la Plaine des Cafres

L'UCT organisait le grand prix de la plaine des cafres ce dimanche au niveau du champ de foire du 23ème km. Une fois encore, on retrouve dans le top 5 les hommes forts de ce début de saison. Sébastien Elma (EVC), second la semaine dernière à Bras Panon, l'a emporté au sprint devant Paul Rivière (VCO) vainqueur des deux premières cyclosportives de l'année. Le jeune Julien Chane Foc (CCSL) vainqueur en VTT du XC de Trois Bassins la veille, a pris une belle 3ème place. Olivier Boyer (CCB) et Anthony Armouet (VCSD), vainqueur et 3ème la semaine dernière à Bras Panon, ont pris les 4ème et 5ème place.

Course à pied: Foulées nocturnes de St Louis

L'association Running Passion 974 organisait une course nocturne de 10km ce samedi à Saint-Louis. Après 32'16 d'effort, Eddy Clementz s'impose devant Benjamin Barret 33'28 et Ronan Barlieu 33'48. Chez les filles, Julie Rivière réalise un joli chrono et l'emporte en 37'31. Amandine Marchant est seconde en 42'17 et Magali Cambon complète le podium en 43'39.

Trail: La boucle du pic du diable

L'association Oxytrail organisait un trail de 23km ce dimanche à St Pierre. Annoncés favoris, Jean Marie Cadet et Fleur Santos Da Silva ont pafaitement assumé leur statut et se sont imposés en 1h30 et 1h48. Côté masculin, Jean Patrice Payet et Stéphane Odules complètent le podium à une poignée de secondes. Côté féminin, Alexandra Clain prend la seconde place en 1h53 et Isabelle Payet la 3ème en 2h01.

Escrime: Championnat de France par équipe

Ce week end a eu lieu à Nantes les demi-finales par équipe du championnat de France fleuret, catégorie M17. Chez les garçons, la Buse avec Romain Aroumougom, Tristan Billet, Mathys Denau et Mederic Ognard termine 27ème. Chez les filles, très belle prestation des filles du Tampon escrime avec Samya Charbonnel, Agathe Rivaud, Alix Cournac et Mathilde Dijoux termine sur le podium à la 3ème place.

Haltérophilie: Championnat régional

La ligue organisait samedi le championnat régional à Saint Paul. Parmi les quarante compétiteurs engagés, huit ont réussi les minimas pour les prochains championnats de France:

Cadets: Etienne Essob (-58kg, Saint-Paul) et David Essob (-56kg, Saint Paul)

Minimes: Damien Richard (-69 kg, Saint-paul)

Seniors: Julien Omar (-69kg, Saint-paul)

Cadettes: Loanne Payet (-53kg, Saint-Paul)

Juniors filles: Caroline Damour (-58kg, Tampon)

Seniors filles: Neige-Line Edmond (-48kg, Saint-Paul), Stéphanie Lauret (-56kg, Tampon)

Athlétisme: Championnat régional 10 000 m

Le championnat régional du 10000m a eu lieu samedi soir sur la piste de Champ Fleuri avec une petite quinzaine de coureurs. Dans la course masculine, le Comorien Daou Bacar Mouhamadi l'a facilement emporté en 32'15" . Jean Marie Cadet, second en 34'00, décroche le titre régional et le Mauricien Judex Durhone complète le podium à 4". Côté féminin, Dominique Gomez l'emporte en 46'34.