Voici les principaux résultats sportifs du week-end

Football: 23ème journée de D1R

La 23ème journée de D1R a eu lieu ce week end. L'AS Excelsior a concédé le nul et perdu une place au classement, désormais 4ème, au profit de la Jeanne d'Arc large vaiqueur du néo champion Saint Pierrois 5 à 2.

AS Saint-Louisienne - AS Excelsior 1-1

Saint-Denis FC - RC Saint-Benoît 1-0

Jeanne d'Arc - JS Saint-Pierroise 5-2

AS Marsouins - AS Sainte-Suzanne 0-1

La Capricorne - Saint-Pauloise FC 1-0

US Sainte-Marienne - Sdefa reporté

AJ Petite-Ile - JS Piton Saint-Leu 2-0

Volleyball: 18ème journée de championnat de D1

La 18ème et dernière journée de championnat de D1, masculin et féminin, a eu lieu samedi.

Côté féminin, le leader tamponnais s'est fait doublé par le SDOVB après 17 journées en tête du championnat! Avec 42 points chacun, le SDOVB, le TGV et les Aigles Blancs occupent les 3 premières places. Le VB2CO prend la 4ème place. Le SDOVB et le TGV filent donc directement en demi-finales. Les 4 suivant au classement passent par les quarts.

ASV Saint-André - VBC Saint-Leu non communiqué

US Aigles Blancs - VBC Saint-Denis 3 - 0 (25-13, 25-20, 25-16)

VBC Côte Ouest - Sainte-Marie VB 3 - 2 (21-25, 25-19, 25-16, 21-25, 15-11)

Tampon GV - Saint-Denis OVB 1 - 3 (21-25, 22-25, 25-15, 25-27)

Coté masculin, le leader tamponnais s'est imposé face à St Leu et conserve son rang pour cette fin de phase régulière. Les Aigles Blancs reviennent à la seconde place du classement notamment grâce au repos du SDOVB désormais 3ème. Le TGV et les Aigles Blancs filent donc directement en demi finales; Les 4 suivant au classement passent par les quarts.

VBC Chaloupe - VBC Côte Ouest 3 - 0 (25-23,25-18, 25-23)

VBC Saint-Denis - VB Saint-Pierre 3 - 0 (25-17, 25-23, 27-25)

US Aigles Blancs - AV Entre-Deux 3 - 1 (25-16, 25-20, 23-25, 25-12)

VBC Saint-Leu - Tampon GV 0 - 3 (22-25, 18-25, 23-25)

Handball: 19ème journée de championnat masculin

La 19ème journée de championnat D1 a eu lieu vendredi soir. L'enjeu principal de cette journée était la 4ème place du classement en vue de disuter les play off: à 3 journées de la fin, St Gilles s'en est emparé au détriment de St Pierre, tandis que la Cressonnière, le Tampon et Chateau Morange occupent toujurs le podium.

AS Château-Morange - JSB 32-28

Saint-Pierre HBC - ASHB Tamponnais 31-41

ASC Saint-Gilles - Joinville 36-22

JS Panonnaise - Cressonnière 23-46

Port HBC - HBC Possession 20-26

JS Saline - HBC Bois de Nèfles 30-38

Handball: 16ème journée de championnat féminin

La 16ème journée de championnat D1 féminin a eu lieu samedi soir. Le HBF St Denis, actuel leader s'est imposé et conserve son rang. Dans la lutte pour la seconde palce, la Tamponnaise a eu le dernier mot sur la JSB et la devance désormais de 2 points.

JSB - Tamponnaise HBF 23-31

FC Port - Cressonnière 32-26

HBF Saint-Denis - HBC Possession 40-15

HBC Saint-Joseph - ASMJC Saint-Louis 28-22

JS Saline - HB Bois de Nèfles 23-21

Basketball: Demi-finales belles du championnat

Les demi-finales belles du championnat pré national masculin et féminin ont eu lieu vendredi soir et samedi.

Côté féminin, une seule rencontre était au programme entre le BC Dionysien et le CS Portois: le BCD avait gagné l'aller 54-45 et le CS Portois avait remporté le retour 64-62. Samedi, le BCD a remporté la belle 56 à 43 et rejoint ainsi la Tamponnaise en finale.

Côté masculin, une rencontre également était au programme entre St Paul et le BC Dionysien, reportée le week end dernier. Dans ce match retour, St Paul a su s'imposer 81 à 72 malgré sa défaite à l'aller (79-77). La belle aura donc lieu le week end prochain.

Rugby: Dernière journée Honneur

La dernière journée du championnat Honneur était programmée pour ce samedi. St Pierre n'a finalement pas joué car le Chaudron a déclaré forfait. En revanche, St Paul a décroché sa place pour la finale en obtenant le nul 14-14 face à l'Etang Salé qui devra affronter St Benoit en demi finale dans 15 jours pour tenter d'accéder à la finale.

Cyclisme: Le Chrono du Grand Brûlé

Le comité régional organisait un contre la montre individuel de 18,3km ce samedi aux coulées de lave dans l'Est. Aurélien Payet (T974) a été le plus rapide pour rallier la vierge parasol à la mairie de St Philippe: avec une chaussée détrempé mais un vent favorable, le jeune cycliste a roulé à plus de 48km/h de moyenne pour boucler le chrono en 22'40". Sébastien Elma (EVC) est second à 1" et Emmanuel Chamand (VCSD) 3ème à 24".

VTT: 2ème manche de DH

Le club Riding Company organisait la seconde manche du championnat de descente ce dimanche sur la piste de la ravine des sables de St Leu. Le descendeur de l'ACPR Romain Payet s'est imposé en signant le scratch lors de la seconde manche en 2'42''. Second, Alexandre Sicard (RMRC) avait signé le scratch de la première manche avant de voir son chrono tomber pour 1"75. Enfin, à la 3ème place c'est le cadet du RMRC Alex Cazet qui s'invite, 6" derrière Payet.

Tchoukball: 3ème journée de championnat

C'est ce dimanche à St Leu, qu'a eu lieu la 3ème journée du championnat de la Ligue réunionnaise de tchoukball. Ce tournoi 5 contre 5 sur le terrain de beach s'est déroulé sous un soleil très généreux et sur un sable chaud, très chaud ! Cela n'a pas empêché les 150 joueurs venus des quatre coins de l'île de s'affronter dans le fair play réputé du tchoukball avec une qualité de jeu en constante évolution depuis plusieurs saisons.

Ce tournoi apporte aussi encore un peu plus en expérience aux deux équipes de la Réunion qui représenteront la France aux championnats du monde de tchoukball sur sable à Bali pour les 15-18 ans et Taïwan pour les séniors en juillet prochain.

Tournoi:

1er: Saint Leu 3

2ème: La Plaine

3ème: Unss

4ème: Saint Benoit 2

5ème: Bras Panon

6ème: Saint Leu 2

7ème: La Plaine 2

8ème: Saint Leu 4

9ème: Staps Tat

10ème: Saint Leu 1

11ème: Staps Tts

12ème: Saint Benoit 1

13ème: Saint Benoit 3

Tournoi Enfant:

1er: Bras Panon 3

2ème: La Plaine

3ème: Saint Leu

4ème: Bras Panon 2

5ème: Saint Benoit 1

6ème: Saint Benoit 2

7ème: Bras Panon 1

8ème: Saint Benoit 3

Trail: L'urbain de Cilaos...

L'évènement est passé inaperçu, presque secret. La faute à une service des psorts de la ville qui ne juge pas bon de communiquer sur ses évènements sportifs... Du coup, il n'y avait pas 100 coureurs au départ hier matin à Cilaos, quasiment que des locaux. Après 1km dans les rues de la capitale des lentilles, Jannick Boyer s'est imposé en 1h06, devant Anthony Payet et Geoffroy Grondin en 1h08. Côté féminin, Karine Técher l'emporte de justesse devant Nadine Leveneur en 1h25 et Nathalie Percheron en 1h27.

...Trail des Deux Rivières

L’association Sport, Patrimoine, Animation et Cultures du Sud Sauvage organisait la 3ème édition d’une course de montagne de 62km, pour 2700 mètres de dénivelé positif ce samedi, départ à 5h de St Joseph. Sans surprise et sans réelle adversité, Francesco Cucco s'est imposé en 6h22, lui qui avait terminé second l'an dernier en 6h10... Christophe Camachetty a pris la seconde place en 6h29 et Joseph Robert la 3ème en 6h38. Côté féminin, Marcelle Puy s'est imposée en 7h42.

Moto: 3ème manche du championat MX

Le Tampon Sports Mécaniques organisait la 3ème manche du championnat régional de motocross ce dimanche sur le circuit du Petit Tampon, dans des conditions climatiques très difficiles. Dans la 1ère manche, Guillaume Baillif a été contraint à l'abandon à cause de son genou blessé depuis la 1ère course de la saison. Pascal Dorseuil en a profité pour s'imposer devant Romain Laurens, qui s'est ensuite emparé de la seconde manche, avant de voir la 3ème annulée.

Course à pied: Pour la bonne cause

Le Team Sports 974 et le CASL organisaient hier les foulées de la trisomie 21 à Bourg Murat, en soutien à l'association GEIST21. La randonnée a réuni 900 personnes et la course plus d'une centaine. William Lallemand s'est imposé devant Michel Candassamy et Guillaume Benoit. Côté féminin, Anais Plante l'a emporté devant Livia Candassamy et Mireille Toussaint.

Pétanque: Championnat régional doublettes

Le championnat en doublettes hommes & dames a eu lieu ce week-end au boulodrome du Tampon. Chez les messieurs, la paire Charles Chéreau / Stéphane Mussard (Ravine des Cabris) l'a emporté 13-4 en finale face à Carlos Rakotoarivalo et Giovanni Savigny (St Denis). Chez les dames, Marie-Jeanne Estève / Martine Réminiac (Cambuston Colosse) ont battu en finale Augustine Inès / Aline

Vellin (Bras-Panon) 13 à 3.

Raid: 2ème Raid Sud Ouest

L'association Bouillon d'aventure organisait ce week end son raid multisport entre St Pierre et St Gilles. Au programme, de la course à pied, du vtt, du run & bike, de l'orientation et du kayak. A l'arrivée, le trio de la Dominicaine composé de Olivier Lamarque, Bertrand Eclapier et Nicolas Rivière s'impose en 5h21, devant les triathlètes du Team Raid Réunion composé d'Anthony Céleste, Yannick Desfarges et Sébastien Macé. Le 2ème RPIMA a complété le podium avec Pascal Vidal, Rapahel Sehier et Christophe Attrait.

