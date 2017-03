Une étape de la Coupe de France d'escalade "jeunes de difficulté" s'est déroulée à Arnas à Métropole le samedi 25 mars et le dimanche 26 mars 2017. Chez les minimes dames Kintana Iltis et Soléne Moreau du club Austral Roc accèdent aux finales et finissent respectivement à la 5ème et 6ème place. Chez les minimes garçons, Iliann Cherif du club Austral Roc, atteint la demie finale et termine à la 11ème place (Photo d'illustration)

