Gilles Sézionale a été élu dimanche président de la Fédération française de natation (FFN) , mettant un terme au règne du président sortant Francis Luyce, qui occupait le poste depuis 1993, a constaté l'AFP. Francis Luyce, qui briguait un septième mandat, a bien été élu dimanche au comité directeur dès le premier tour. Il a ensuite retiré sa candidature, laissant Gilles Sezionale seul candidat en lice, qui a recueilli 70,25% des voix de l'assemblée générale. Comme Francis Luyce, Gilles Sezionale est venu à La Réunion à plusieurs reprises dans le cadre du meeting international de natation qui a lieu tous les ans en décembre (Notre photo : Francis Luyce, chemise blanche, aux côtés de Gilles Sézionale, chemise bleue, lors d'un meeting international de natation à Plateau Caillou)

A l'issue de l'élection, la FFN a publié un communiqué dans lequel le nouveau président déclare: "ma fierté d’avoir été appelé à présider cette belle maison pleine d’histoire est aussi grande que le travail restant à accomplir pour redonner à notre fédération les lettres de noblesse qu’elle mérite. Forte de ses 317 000 licenciés et de ses 1300 clubs, la Fédération est une belle et grande institution qu’il va falloir accompagner pour prendre le tournant de la modernité. Dans l’intérêt supérieur de notre sport et conformément à ma vision d’une politique fédérale juste et moderne, j’invite ceux et celles partageant l’idée d’une fédération apaisée, ambitieuse, compétitive et respectueuse de toutes ses composantes à participer à ce nouveau projet"

Francis Luyce a pour sa part souligné "je souhaite aux successeurs de vivre autant de bonheur que nous en avons vécu ensemble, d’écrire des pages aussi belles, plus belles encore, de notre sport".

Gilles Sézionale, actuel Président de la ligue PACA (Provence Alpes Côte d'Azur) et vice-Président de la Fédération est "porteur d'un projet moderne, fédérateur et ambitieux axé sur trois thèmes principaux: l’évolution de la gouvernance de la fédération et la réforme du mode d’élection du comité directeur et du président. Avec notamment la limitation du nombre de mandat à 2, une fédération entreprenante, dotée de moyens accrus et accompagnant des projets d'avenir • des clubs et des cadres techniques au cœur du dispositif fédéral" indique la FFN dans son communiqué.

Myrtho Mandé, président de la ligue de Guyane est l'unique réprésentant des Les ligues d'outre-mer au sein d'un comité directeur qui compte 32 membres. C'est Guilène Faubourg, présidente de la ligue de La Réunion, qui a representé l'île lors de l'assemblée générale.

La fédération française de natation a été créée le 20 novembre 1920 et vient de se doter d'un huitième président moins de trois saisons avant de fêter son centenaire.

