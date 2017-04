Présente dans les cinq finales et repartant avec quatre titres, la délégation réunionnaise s'est particulièrement illustrée lors des championnats de France UNSS de lutte qui ont eu lieu à la halle Carpentier à Paris du 28 au 30 mars 2017. Nous publions ci-après le communiqué de la délégation réunionnaise

Présente dans les cinq finales et repartant avec quatre titres, la délégation réunionnaise s'est particulièrement illustrée lors des championnats de France UNSS de lutte qui ont eu lieu à la halle Carpentier à Paris du 28 au 30 mars 2017. Nous publions ci-après le communiqué de la délégation réunionnaise

"Après avoir accueilli les championnats nationaux 2016, la lutte scolaire péi s’est déplacée en masse sur les championnats de France 2017 qui se déroulaient à la halle Carpentier du 28 au 30 mars à Paris. Douze équipes réunionnaises soit près de 90 jeunes, provenant de neufs établissements différents, ont pu jouer dans cette magnifique salle régulièrement dédiée aux sports de combats.

Le niveau des scolaires ayant réellement explosé en quelques années, et une grosse homogénéité des équipes étant offerte dans chaque carré finale, nous avons pu vivre des matchs très accrochés dont l’issus était vraiment incertaine dans chaque demi-finale et finale. Dur pour les nerfs mais vraiment intéressant d’un point de vue sportif.

En minime Fille, l’équipe du collège Simon Lucas (Etang Salé) arrache la finale contre le collège Molière de l’Aigle (académie de Caen) et s’offre par la même occasion son premier titre. Les filles du collège Saint Michel (St Denis) obtiennent …..la médaille en chocolat, laissant échapper la troisième marche du podium à la dernière seconde……du dernier des 6 matchs de la petite finale contre le collège Vauquelin (Toulouse), dure loi du sport.

En Minime Garçon, on retrouve les deux mêmes établissements aux avant-postes dans un ordre inversé, avec le collège Dimitile de l’entre Deux qui vient compléter la belle prestation de nos petits lutteurs. Les garçons du collège St Michel remportent le titre en arrachant à leur tour la finale contre……le collège Molière, de nouveau victime d’une équipe réunionnaise. L’équipe de Simon Lucas remporte aussi la petite finale et vient compléter la boite avec une très belle troisième place. Les garçons de l’entre deux terminent eux à la sixième place après avoir malheureusement croisé les camarades d’Etang salé lors de leur avant dernier match.

En Cadet Garçon, l’équipe du lycée St Exupéry des Avirons s’arroge le titre de champion de France devant Rolland Chavance de Lascazeres, une autre habituée du podium de la catégorie depuis quelques années. Le lycée Mahatma Gandhi termine lui en 5ème position.

En Excellence minime mixte, le collège Achille Grondin (St Joseph) devient vice-champion de France, cette équipe perd en finale contre le collège Geneviève Antonioz de Cluse qui met ainsi fin à quatre années de suprématie sans partage, nul doute que les jeunes st Josephois reprendront leur bien l’an prochain.

Le Collège Adrien Cadet (Avirons) termine à une belle 9ème place dans un tableau très relevé.

En excellence cadet mixte, le lycée Pierre Poivre (St Joseph) devient champion de France avec ses jeunes issus du club élite qui réunit les meilleurs jeunes de l’île. Les jeunes de l’équipe du lycée St Exupéry (Avirons) terminent comme leurs camarades minimes du collège à la 9ème place.



Une fois de plus, les jeunes officiels ont aussi trusté les premières places du classement des arbitres avec quatre réunionnais sur les huit arbitres en charges des finales, tous quatre certifiés " arbitre national " : Sacha Noel du lycée St Exupéry devient pour la seconde fois en trois ans le meilleur arbitre de France et décroche le sifflet d’or. Elyne Agathe du collège Simon Lucas termine 5ème de ce même classement, Nicolas SINA du collège St Michel termine 7ème et Mikaela LEBON du lycée Pierre Poivre 8ème.



En parallèle de ce championnat UNSS se déroulait également le championnat de France Universitaire, deux réunionnais se sont illustrés dans cette autre compétition en devenant vice-champion de France, Camille Cmain chez les filles et Christophe Fiobac chez les garçons".